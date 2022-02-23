بأقل تكلفة أصنعي مزيل عرق طبيعي منزلي برائحة عطرية تدوم لساعات طويلة

الفتيات والسيدات هن أكثر الناس الذين يعملون على الإهتمام بأنفسهم من حيث الإهتمام والإعتناء بالبشرة وجعلها بيضاذ ولامعة وناعمة الملمس، وكذلك يعملون على الإهتمام بأجسامهم وجعلها رشيقة وجميلة وخصوصا الإهتمام برائحة الأجسام حتى يبدون برائحة جذابة وجميلة وعطرة، لأن الرائحة الطيبة العطرة هي التي تجعل الفتيات يظهرون بشكل جميل وجذاب، وتوجد هناك العديد من الرائحة العطرية التي تعمل العديد من الفتيات والسيدات على إستخدامها.

وهي البرافات التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على حساسية الجلد وتهيجه وظهور البقع الحمراء خاصة في مناطق تحت الإبط وتسبب العديد من المشكلات المتعددة الأخرى ومنها إسمرار لون الجلد وجعله يظهر باللون البني الغير مقبول والذي يسبب العديد من الإحراج لهؤلاء الفتيات، وتوجد هناك البعض الآخر من الفتيات يقومون بإستخدام والذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الخلطات المغربية غالية التكلفة.

مكونات مزيل عرق في البيت

مكعبان إثنان من المسك العطري.

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة صغيرة فقط من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير مزيل عرق في البيت