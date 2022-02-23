بالتتبيلة والخلطة السرية أعملي صدور الدجاج المحمر في الفرن بطريقة رهيبة ولذيذة

الدجاج من أكثر المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات التي يحتاجها الجسم بكثرة اللازمة في بناء الأنسجة، ويعتبر الدجاج من المأكولات التي تدخل في العديد من المأكولات حيث يقوم العديد من الناس بعمل الدجاج في صينية عن طريق عمل الدجاج بالبشاميل بالبطاطس أو مكرونة بالبشاميل بالدجاج ويقوم البعض الآخر من السيدات بعمل الدجاج على شكل شاورما ووضعها في ساندوتشات لتناولها مع العديد من المأكولات الأخرى والمقبلات التي ترغبين بتناولها.

ويعتبر الدجاج الذي يقبل على تناوله العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار خاصة الأطفال نجد أنهم يقبلون على تناول الدجاج المقلية المقرمشة التي يقومون بشرائها من المطاعم الخارجية التي يقومون بشرائها بأغلى الأسعار بالإضافة إلى إحتمالية وجود تلوث في هذه الأطعمة نتيجة لتعرضها للهواء المحمل بالميكروبات التي تعمل على إصابتنا بالسرطانات وتؤدي في النهاية للوفاة، ويعتبر الأساس في شراء الدجاج هي القرمشة التي توجد في الطبقة السطحية في الدجاج ويعتقد الكثير من السيدات أن توجد هناك تتبيلة خاصة لقرمشة الدجاج.

مكونات تتبيلة صدور الدجاج

حبتان إثنان فقط من البصل متوسطة الحجم.

ثلاث صدور من الدجاج المخلية متوسطة الحجم.

حبتان إثنان فقط من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة من الجزر كبيرة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة فقط من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة فقط من الملح الابيض.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من السكر.

كمية من الدقيق.

كمية من البقسماط.

حبتان إثنان من البيض.

طريقة عمل تتبيلة صدور الدجاج