اوعي تشتري الكريم شانتيه تاني.. بكوب حليب فقط اعملي الكريم شانتيه بتاع الحلواني بطريقة ناجحة 100%

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريم شانتيه من كوب حليب فق ، الكريم شانتية من أكثر الكريمات التي تستخدم في التزيين للحلويات مثل الكيك او الكنافة او اي نوع حلويات وفي الغالب يتم شراؤه كمسحوق بودر ويضاف عليه حليب ويتم تحضيره في المنزل ولكن بسبب ارتفاع سعره بدء ربات البيوت في البحث عن طريقة لتحضيره في البيت بكميات كبيرة وتخزينه للاستفادة منه, وهو من أبسط الوصفات التي يمكن تحضيرها بسهولة في البيت دون الحاجة الي مكونات معقدة ومرتفعة السعر, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة عمل الكريم شانتيه في البيت بسهولة باستخدام كوب من الحليب.

طريقة عمل الكريم شانتيه بكوب حليب

مقادير الكريم شانتية

كوب من اللبن.

معلقتين جيلاتين.

معلقتين من السكر المحطون.

خطوات عمل الكريم شانتية في البيت بسهولة

لعمل الكريم شانتيه بسهولة وضمان نجاح الوصفة يمكن اتباع الاتي:-

يتم وضع معلقتين من الجيلاتين مع ربع كوب ويقلب كل منهم ويوضع الخليط في الميكرويف حتى يذوب الجيلاتين.

يتم وضع الحليب مع السكر وتقليب كل مهم حتى يذوب السكر.

يضاف خليط الجيلاتين على الحليب والسكر ويقلب كل المكونات معا وبعد ذلك يترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد ذلك يتم خفق الخليط جيد بمضرب كهربائي وهذه الخطوة من أهم الخطوات التي تساعد في الحصول على القوام المطلوب للكريم شانتيه.

يوضع الخليط في الثلاجة ساعة حتى يتماسك وبعد ذلك يمكن وضعه في كيس حلواني

واستخدامه في تزيين كافة الحلويات.

طريقة تحضير الكريم شانتيه الاقتصادي بالقشطة بدون جيلاتين

يمكن الاستغماء عن الجيلاتين في عمل الكريم شانتيه والاكتفاء بالقشطة حيث يتم وضع القشطة في الخلاط الكهربائي وبعد ذلك يتم خفقها حتى يتحول القوام الي قوام هش ويزداد حجمها في الخلاط, وبعد ذلك يضاف عليها معلقة من الفانيليا, ومعلقتين من السكر البودر ويتم خلط كل المكونات معا حتى نحصل على قوام الكريم شانتيه المعتاد, ويوضع الخليط في الثلاجة قبل استخدامه حتى يصبح من السهل التعامل معه عند تزيين الكيك او اي حلويات اخري, ويكون متماسك.

الكريم شانتيه من ألذ الأشياء التي يمكنك إعدادها سيدتي في المنزل تستطيعين بعمل كريم شانتيه مثل الحلواني بأستخدام كوب من الحليب فقط تستطيعين تحضير ألذ كريم شانتيه يستخدم في الكثير من الحلويات والتورتات وتزين جميع الحلويات التي يمكنك عملها في البيت بسهولة وبدون مجهود ولا حاجة إلي شراؤها بعد اليوم يمكنك سيدتي تحضيرة بسهولة في المنزل باستخدام أدوات في نطب