مقشر السكر الرهيب لتفتيح وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة في دقائق

تعتني جميع الفتيات بالأشياء التي تجعلها تبدو بشكل جذاب ورائع وجميل أكثر الأشياء التي تعمل الفتيات على الإهتمام بها هي الإهتمام والإعتناء بالبشرة وكذلك اليدين والقدمين بالإضافة إلى الإهتمام بالجسم وكل هذه المناطق تسعى الفتيات حتى تجعلها بيضاء ولامعة الملمس، حيث تعتبر جميع هذه العلامات الفتيات الثقة بنفسها وتجعلها تظهر بمظهر جذاب وجميل دائما ملاحظ العديد من المشكلات المتعلقة بالبشره واليدين والرجلين مثل إسمرار لون الجلد أو أو تشققها وغيرها من المشكلات الأخرى التي تسبب الضيق والتعب النفسي والأزمات لهؤلاء الفتيات بالإضافة إلى المواقف المحرجة التي يوضعون بها نتيجة ظهور هذه العلامات عليهم.

ودائما تسعى جميع الفتيات الذين يعانون مشكله إسمرار لون الجلد عن البحث عن بعض الإستخدامات والوسائل التي تعمل على تفتيح لون الجلد وجعله أبيض وناعم ولامع وذو بريق يعمل على جاذبية هؤلاء الفتيات، ونتيجة حلم هؤلاء الفتيات لهذه النتيجة يقومون باللجوء إلى إستخدام بعض الإستخدامات مثل إستخدام خلطات الكريمات الخطرة على الجلد حيث تعتبر هذه الكريمات من أكثر الاستخدامات التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية التي تعمل على تآكل الطبقة السطحية من الجلد إضافة إلى أنها من المحتمل أن تعمل على ظهور البقع الحمراء والحساسية المفرطة لذلك علينا أن نتجنب إستخدام هذه الكريمات.

مكونات خلطة السكر لتفتيح اليدين

ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير خلطة السكر لتفتيح اليدين