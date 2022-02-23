سر نجاح البسكويت أعملي بسكويت الشاي الاقتصادي بطريقة هشة وخفيفة تذوب في الفم

يعتبر بسكويت الشاي من أكثر أنواع المقرمشات التي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار لأنه خفيف وذو طعم لذيذ ورائع، ويوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة للبسكويت ومنها بسكويت الشيكولاتة أو بسكويت بالكريمة وغيره من الأنواع المختلفة الأخرى، ونجد دائما عندما يرغبون الناس بتناول البسكويت يقومون بشرائه من بعض المحلات التجارية الأخرى التي تعمل على بيعه بأغلى الأسعار وكذلك بكميات قليلة جدا ويعتقد الكثير من هؤلاء السيدات أنه من الصعب عمل البسكويت في المنزل لأن عند عمله يحتاج العديد من المكونات ويحتاج إلى طريقة خاصة لعمله بطعم لذيذ مثل الطعم الذي نقوم بشرائه من المحلات التجارية الخارجية.

على الرغم من أن البسكويت من المقرمشات التي لا تحتاج إلى مكونات ولا طريقة تحضير صعبة ولكنه يمكننا عمله بطريقة بسطية وسوف تحصلين في النهاية على طعم جميل ورائع، ويعتبر من أشهر أنواع البسكويت الذي يقبل عليه جميع الناس هو بسكويت الشاي لأنه يمكننا تناوله في وجبات الإفطار مع الشاي أو الحليب وكذلك يمكننا تناوله في وجبات العشاء مع أي مشروبات أخرى ترغبين بها، ونجد دائما عندما يرغبون الأطفال بتناول بسكويت الشاي يقومون بشرائه من المحلات التجارية.

وتعتبر هذه المحلات تعمل على بيع بسكويت الشاي أو أي منتجات أخرى بطريقة غير صحية نظرا لما تحتويه هذه المنتجات في المحلات على العديد من المواد الحافظة التي تعمل على إصابتنا وإصابة أبنائنا بالعديد من الأمراض التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة لذلك دائما ننصح بعمل بسكويت الشاي في المنزل، وسوف نقدم إليكي أبسط طريقة لعمل بسكويت الشاي في المنزل بطريقة سهلة وغير مكلفة.

مكونات بسكويت الشاي

كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق.

كوبان إثنان فقط من السمنة.

كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة واحدة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

ثلاث حبات من البيض.

كوبان إثنان من السكر الأبيض.

طريقة تحضير بسكويت الشاي