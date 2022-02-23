بيتزا سريعة بدون فرن في الطاسة قوام مظبوط وطعم تحفة بمكونات بسيطة

تعد بيتزا الطاسة من أفضل أنواع البيتزا حيث من السهل تحضيرها في أي وقت دون تكلفة في المقادير كما أنها لا تحتاج إلى مجهود في التحضير مطلقًا ويتم تحضير بيتزا الطاسة بخطوات بسيطة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة ف تحضير بيتزا الطاسة.

تحضير بيتزا الطاسة السريعة بدون فرن

يتم تحضير بيتزا الطاسة بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في المقال التالي مقادير تحضير بيتزا الطاسة.

مكونات بيتزا الطاسة السريعة بدون فرن

كأس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة من السكر. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. ملعقتان من زيت الزيتون. ربع كأس من المياه.

مكونات حشو البيتزا

صلصة البيتزا. فلفل رومي أخضر أو ألوان. بصل مفروم أو شرائح. زيتون مخلي كمية مفتوحة. لحم مفروم أو هوت دوج أو بيروني. القليل من الملح. القليل من الفلفل الأسمر. رشة من الريحان. رشة من سماق. رشة من الزعتر. نصف كأس من الجبن الموتزاريلا والشيدر والرومي.

خطوات تحضير بيتزا الطاسة

يتم تحضير بيتزا الطاسة بخطوات بسيطة للغاية وتكمن تلك الخطوات في كلًا من التالي.

طريقة تحضير بيتزا الطاسة السريعة

يتم عجن كافة المقادير مع بعضها البعض. يتم تركها لحين أن تختمر ثم يتم تجهيز الصلصة وتقطيع باقي مقادير الحشو. الحصول على مقلاة ثم يتم فرد العجينة بها ثم يتم توزيع الصلصة والحشو عليها. يتم وضعها على النار وهي معطاة وبعدا أن تنضج يتم رش الجبن عليها. يتم تركها قليلًا ورفعها من على النار وتوضع في طبق التقديم وتقدم ساخنة بألف هنا.

طريقة تحضير البيتزا بعجينة العشر دقائق

يتم تحضير بيتزا عجينة العشر دقائق السريعة بمقادير بسيطة وتلك المقادير وهي كالتالي.

مكونات البيتزا بعجينة العشر دقائق

خمسة أكواب من الدقيق الأبيض. ملعقة من الخميرة الفورية. ملعقة من السكر الأبيض. ربع كأس من الزيت النباتي. ملعقتان من الحليب البودرة. ملعقة من الملح. رشة من الزعتر.

مقادير حشو بيتزا العشر دقائق