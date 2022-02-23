اسرار الشاورما السورية الشهية والمميزة وطريقة عمل الشاورما فى المنزل

تعد الشاورما السورية من افضل انواع الشاورما على الإطلاق. حيث يعد المطبخ السورى من اقدم المطابخ العربية فى عمل الشاورما. ويتميز باللمسات الفريدة. وتعد الشاورما من الوجبات المفضلة لدى العامة والكثير من الاشخاص. لما تتميز بة من طعم مميز وشهى وجميل يجذب الكثير الى الاقبال عليها. وهناك أنواع من الشاورما سواء الشاورما باللحم او الشاورما بالفراخ. وحتى يمكن لربات البيوت الاستفادة وعمل الشاورما فى المنزل بافضل الطرق. سوف نوضح طريقة وخطوات عمل الشاورما فى الخطوات التالية.

خطوات وطريقة عمل شاورما اللحم السورية

تعد شاورما اللحم من الوجبات اللذيذة ولذلك اخترنا أن نقدم طريقة عمل شاورما اللحم الشهية من خلال هذا المقال. وسوف نتناول طريقة عمل شاورما الدجاج السورية أيضا في مقال آخر وذلك من خلال موقع ثقفنى المميز والذى يقدم افضل الوصفات بأفضل الطرق. وما عليك الا اتباع الخطوات والطريقة دون البحث فى مواقع اخرى وسوف تحصلين على وجبات مميزة وشهية ولذيذة.

مكونات شاورما اللحم السورية

كيلو من اللحم البقرى الطازج او اى لحم طازج حسب الرغبة.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود.

مع ملعقة من الكزبرة المطحونة.

ايضا ملعقة من البابريكا.

كذلك ملعقة من القرنفل والقرفة المطحونة.

نصف ملعقة من الكركم.

حية من البصل المفروم.

ثم أربع فصوص من الثوم المفروم.

كذلك ملعقة من عصير الليمون.

مع ربع كوب من زيت الزيتون.

مخلل حسب الرغبة.

خبز الشاورما.

شرائح بصل .

ثم حبتان من الطماطم شرائح.

ايضا حبتان من الفلفل الرومي او الحار شرائح.

خطوات وطريقة تحضير الشاورما فى المنزل

طريقة التتبيلة لشاورما اللحم

تقطيع اللحم الى شرائح رفيعة او رقيقة ثم وضع جميع البهارات من ملح وفلفل اسود والبابريكا والكركم.

اضافة القرفة والقرنفل والكزبرة والثوم والبصل وزيت الزيتون والليمون في وعاء.

يتم خلط جميع المكونات جيدا ثم نقوم بوضع قطع وشرائح اللحم فى التتبيلة مع التقليب بشكل جيد.

ثم تغطية الوعاء ويوضع فى الثلاجة مدة ثلاث ساعات على الاقل حتى تتبل اللحم جيدا.

طريقة التسوية

يمكن التسوية على جريل ويكون افضل او التسوية فى مقلاة على البوتجاز حسب المتاح والرغبة.

التسوية على الجريل

يتم تسخين الجريل جيدا ثم توضع شرائح اللحم على الجريل وتقلب على جميع الجوانب حتى النضج.

ثم توضع فى خبز الشاورما مع الثومية او المايونيز والكاتشب ثم شرائح الفلفل والطماطم والخس.

تقدم بجانب شرائح البطاطس المقلية والمخللات.

التسوية في مقلاة