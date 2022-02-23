لأسنان بيضاء كاللؤلؤ ضعي ملعقة القرنفل وتخلصي نهائياً من الجير والأصفرار وفي دقائق معدودة

تعاني الغالبية العظمى من الفتيات من مشكله إصفرار لون الأسنان وتنتج هذه المشكلة نتيجة عدم الاهتمام والنظافة بالأسنان بشكل مستمر وبطريقة مداومة وكذلك قد تنتج نتيجة تراكم طبقات الجير الناتجة عن الإهمال وعدم نظافة الأسنان حيث تسبب مشكلة إصفرار الأسنان العديد من المشكلات لدي هؤلاء الفتيات لأنها تضعهم في العديد من المواقف المحرجة وتمنعهم من عدم الضحك أو الإبتسامه أمام الناس، لذلك تمثل مشكله الاسنان مشكلة الكبرى لدي كل من يعاني منها ويبحثون هؤلاء الفتيات والسيدات الذين يعانون من هذه المشكله عن بعض الإستخدامات والطرق والوسائل التي تمكنهم من التخلص من طبقات الجير المتراكمة في الأسنان والتي تجعل الأسنان تبدو باللون الأصفر الغير مقبول وغير جذاب.

من أكثر الطرق التي يلجأ إليها العديد من السيدات والفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض الأجهزه المتخصصة وتحت إشراف فريق طبي متخصص في التخلص من طبقات الجير المتراكمة وكذلك التخلص من اللون الأصفر الذي يوجد في الأسنان ولكن تعتبر هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن لذلك علينا نعمل على البحث عن طرق أخرى بديلة وبتكاليف قليلة، ولا يوجد هناك أفضل من إستخدام الخلطات الطبيعية التي تمكنك من الحصول على أسنان بيضاء كالثلج وتجعلكي تظهرين بمظهر جذاب وجميل، وتتعدد الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح الأسنان.

ولكن دائما نجد الفتيات يبحثون عن أقوى الخلطات الطبيعية المستخدمة في التخلص من طبقات الجير المتراكمة والتمتع بأسنان جميلة وجذابة في أقل وقت ممكن، وسوف نقدم إليكي أقوى خلطة طبيعية مستخدمة في تفتيح الأسنان وإزالة الجير المتراكم وكذلك علامات الإصفرار وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات الطبيعية الغير مكلفة وبسيطة و سهلة التحضير وسوف تلاحظين النتيجة من أول يوم إستخدام.

مكونات خلطة القرنفل لتبييض الأسنان

ثلاث ملاعق صغيرة فقط من القرنفل.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقتان كبيرتان فقط من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل خلطة القرنفل لتبييض الأسنان