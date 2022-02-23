الذ وافضل اكلة بجانب المحاشي أعملي السبانخ على الطريقة المصرية الأصيلة بطعم ومذاق يجنن

تعتبر السبانخ من أكثر الأكلات التي بها فوائد عديدة ويمكن ان تقدميها لأطفالك بكل ثقة لأن يوجد بها العديد من الفيتامينات مثل ڤيتامين أ،ب فهي من أشهر الأكلات في مصر ويحبها جميع الاشخاص، حيث يصعب عند بعض السيدات صنعها والاحتفاظ بمائها، سوف نقدم في هذا المقال طريقة رائعة لعمل السبانخ.

طريقة عمل السبانخ

مكونات عمل السبانح :

ملعقه كبيرة من السمنه البلدي أو الزبدة علي حسب الرغبة.

2 ملعقه كبيرة من زيت.

بصله كبيرة مفرومة وناعمة جدا.

ملعقه صغيره من الثوم المفروم.

2 كوب من صلصة الطماطم المتسبكة أو عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقه صغيره من الشطة ( علي حسب الرغبة)

كيلو وربع من السبانخ.

كوب كزبرة خضره مطحونة وناعمة جدا.

قطعة لحم مسلوقه (علي حسب الرغبة).

كوب من مرقة لحمة.

ثلاث ملاعق كبار من الرز.

طريقه تحضير السبانخ :