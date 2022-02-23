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عمر شويل - جدة وصفة سحرية قنبلة التخسيس وإنقاص الوزن والتخلص من الكرش في 3 أيام - ثقفني
أصبحت الآن الأدوية شيء مزعج بشكل كبير لجميع حيث نستخدمها لانقاص الوزن، ولكن بديل لذلك هناك الكثير من المشروبات التي يمكن التعويض بها وتساعد في إنقاص الوزن وجعل الجسم أفضل، كما أن منطقة الكرش شيء صعب للغاية ولا يمكن تحمله، لذلك سنقدم لكم أفضل المشروبات التي تساعد في حرق الدهون وجعل منطقة البطن تظهر بشكل أفضل، كما يمكن ارتداء كافة الملابس بشكل مريح.
أفضل المشروبات لنقص الوزن
يمكن الآن ان نقوم بتناول مشروبات تساعد في جعل الجسم أفضل خاصةً منطقة البطن التي يصعب تناول أي شيء بها، وتأتي هكذا:
- الماء: حيث أنه يعتبر واحد من أهم المشروبات التي يلزم وضعها بالمرتبة الأولى، حيث يحتاج الجسم بصفة عادية إلى الكثير من الماء لطرد السموم من الجسم، بجانب كل ذلك فإن تناول الماء يشعرك بالشبع وهو ما يجعل الفرد لا يتناول الكثير من الأطعمة وبالتالي فإن ذلك ينقص من الوزن.
التخلص من الكرش
- الخيار والجنزبيل
حيث أنه من المعروف أنه يساعد مكون الخيار مع الجنزبيل في إذابة الدهون وعدم تراكمه في منطقة البطن، كما أن كلا المكونين يساعدوا في تقوية المناعة بشكل كبير وقاومة العديد من الأمراض خاصةً الأمراض السرطانية الصعبة، وهذا ما نعرفه منذ القدم كما أن الخير شيء مفيد للبشرة أيضًا يتم استخدامه في عمل العديد من الماسكات الطبيعية للبشرة.
- الشاي الأخضر بالجنزبيل:
حيث أنه يمكن أن نصنع مشروب قوي قادر وبشدة على إذابة الدهون وجعل البطن لا تظهر بالشكل المطلوب، حيث يمكن البدء في صنعه مع وجود نصف ليكون يتم عصرها عليه فهذا سيساعد بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، وذلك عند متابعة تناوله بشكل مستمر، خاصةً عند الخلط بينهم.
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