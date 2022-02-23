عاوزه بسكويت النشادر الرائع والصحي والمفيد لأولادك وبأقل تكلفة وفي المنزل

بسكويت النشادر من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، ويتمتع بسكويت النشادر بطعم لذيذ وشهي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهناك الكثير من الأفراد الذين يحبون تناوله بجانب كوب من الحليب، والبعض الآخر يفضله بجانب كوب من الشاي أو العصير وغالبية الشباب يفضل البسكويت مع نسكافيه أو الكابيتشينو، كما أن هناك العديد من الأشكال المتنوعة والطرق المختلفة لعمله في المنزل، وكما نجد أن العديد من السيدات يصنعون البسكويت لأطفالهم بالشكل الذي يشجعهم على الإقبال عليه بكل سعادة وسرور، مثل اشكال المربعات، أو علي شكل دائري، أو علي شكل حروف، والعديد من الأشكال الأخري المميزة، ويعتبر بسكويت النشادر من أهم وأقوى العناصر الغذائية المفيدة والمغذية جداً للصحة العامة والجسم، والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية لعمل أحلي وأطعم بسكويت النشادر.

طريقة عمل بسكويت النشادر ومكوناته

المكونات

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

كوب إلا ربع من سكر البودر.

بيضتان.

خمسة عشر جرام من النشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير