نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاوزه بسكويت النشادر الرائع والصحي والمفيد لأولادك وبأقل تكلفة وفي المنزل في المقال التالي
بسكويت النشادر من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، ويتمتع بسكويت النشادر بطعم لذيذ وشهي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهناك الكثير من الأفراد الذين يحبون تناوله بجانب كوب من الحليب، والبعض الآخر يفضله بجانب كوب من الشاي أو العصير وغالبية الشباب يفضل البسكويت مع نسكافيه أو الكابيتشينو، كما أن هناك العديد من الأشكال المتنوعة والطرق المختلفة لعمله في المنزل، وكما نجد أن العديد من السيدات يصنعون البسكويت لأطفالهم بالشكل الذي يشجعهم على الإقبال عليه بكل سعادة وسرور، مثل اشكال المربعات، أو علي شكل دائري، أو علي شكل حروف، والعديد من الأشكال الأخري المميزة، ويعتبر بسكويت النشادر من أهم وأقوى العناصر الغذائية المفيدة والمغذية جداً للصحة العامة والجسم، والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية لعمل أحلي وأطعم بسكويت النشادر.
طريقة عمل بسكويت النشادر ومكوناته
المكونات
- كيلو من الدقيق.
- نصف كيلو من الزبدة.
- كوب إلا ربع من سكر البودر.
- بيضتان.
- خمسة عشر جرام من النشادر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
- يتم أحضار أناء عميق يكون به زبدة وسكر بودر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي أو العجان جيدا لكى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة بيضة واحدة ونضربها جيدا ثم نضيف البيضة الثانية ونضربها مرة ثانية.
- يجب علينا أن نضيف إلي الخليط كل من النشادر والفانيليا ويتم مزجهم جيدا مرة أخرى.
- وبعد ذلك نضيف كلا من الدقيق والبيكنج بودر إلي الخليط السائل ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي على سرعة هادئة وخفقها لكى تحصلي على العجينة اللينة.
- تترك العجينة جانبا لمدة ربع ساعة تقريبا حتى ترتاح العجينة قليلا.
- يتم تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة أو يمكن أستخدامها بمكينة البسكوت أو كيس الحلويات لعمل أشكال البسكويت المختلفة.
- يتم وضع أصابع البسكويت في صينية وتدخل على الفرن الساخنة في درجة حرارة 150 درجة مئوية وتترك في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى حصولها على اللون الذهبي المفضل.
- يتم أخراج الصينية من الفرن وتترك إلى أن تبرد ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ