نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب دقيق أعملي عجينة السمبوسة المقرمشة بمقادير قطنية بطريقة صحية ولذيذة في المقال التالي
يصنف السمبوسك من أطباق المقبلات المفضلة لدى كل الناس وبالأخص صغار السن ويكثر وجود هذا الطبق في شهر رمضان الكريم حيث أن يتم تقديمه بجانب الأطباق الرئيسية والشوربة والسلطة وغيرها، ومن الممكن أيضا أن نتناوله في أي وقت وفي أي وجبة فقد تتعدد حشوات السمبوسك فيمكن أن يتم حشوه بالخضار أو بالدجاج المفروم أو باللحمة المفرومة أو بتشكيلة مختلفة من الجبن وغير ذلك الكثير، ويمكن أن نقوم بحشوه بالمربى أو بالشوكولاته وغيرهم فالسمبوسك هو عبارة عن عجينة رقيقة جدا تكون على شكل طولي ويتم لفها لتكون على شكل إسطواني أو قد تكون على شكل مثلثات، ومن الممكن أن يتم عملها في الفرن من خلال وضعها في صينية ونقوم بدهنها بالزيت.
فهذه الطريقة لا يوجد بها نقطة زيت وقد توجد طريقة أخرى وهي أن نقوم بقلي السمبوسك في زيت غزير على البوتاجاز، وهي الطريقة الأحلى والتي يعشقها العديد من الأشخاص فيمكن أن يتم شراء عجينة السمبوسة جاهزة من المحلات، أو نقوم بتجهيزها في البيت حيث أن عجينتها سهلة ومكوناتها قليلة وبسيطة ولا تأخذ وقت.
مكونات عجينة السمبوسة
تعد السمبوسة من اجمل المعجنات التى يمكن تحضيرها داخل المنزل بطريقة ومكونات سهلة التحضير وطعمها لذيذ، فإنها تتكون من كوب من الدقيق الأبيض و نصف كوب من الحليب و رشة ملح و رشة سكر وملعقة كبيرة من الزيت النباتي، يخلط جميع المقادير جيدا حتى تتماسك العجينة، هذا النوع من المخبوزات الرقيقة لها العديد من الفوائد الصحية والفيتامينات والمعادن الثمينة التى تساعد على تقوية وتغذية خلايا الجسم وإمداها بالطاقة، ايضا لها العديد من الحشوات اللذيذه منها الجبنه بأنواعها والخضار واللحمه المفرومه، التى تعلى القيمة الغذائية والمذاق الطيب بها .
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة أو الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- كوب واحد كبير من الماء.
طريقة عمل عجينة السمبوسة
- نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الماء ثم نضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة أو الزيت النباتي ونتركهم على النار حتى الغليان.
- وعند غليان هذا الخليط نقوم بإضافة كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ثم يتم رفعه مباشرة ونستمر في تقليبه بإستخدام ملعقة خشبية حتى يتماسك ويتجانس ثم نتركه جانبا حتى يبرد تماما.
- وبعد أن تبرد هذا الخليط قومي بعجنها بإستخدام الإيد للحصول على عجينة متماسكة وناعمة ويتم تغطيتها ونتركها ربع ساعة حتي ترتاح ليتم فردها بسهولة.
- وبعد مرور هذه المدة نقوم بفرد العجينة لتكون على شكل دائري وتكون رقيقة جدا في السُمك وبعد ذلك يتم تقطيعها على شكل طولي بإستخدام السكينة ونضع شرائح السمبوسك جانبا.
- وبعد الإنتهاء قومي بتجهيز الحشوة المطلوبة ويتم حشو السمبوسك بها ونقوم بغلقها جيدا ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت وعند تسخينه نضع السمبوسك ونتركها لتكون باللون الذهبي ويتم إخراجها ووضعها في طبق وتقدم مباشرة.
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