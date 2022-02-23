معجزة كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير في ساعتين فقط

دائما نجد أن المرأة تهتم بمظهرها وجمالها فالإهتمام يكون بالبشرة أو بالشعر أو بالجسم فكلا من هذه الأشياء توجد به الكثير من المشاكل فمثلا في البشرة نجد الهالات السوداء أحيانا والرؤوس السوداء والبقع الداكنة وحب الشباب والتصبغات والبثور والتجاعيد والخطوط الرفيعة وغير ذلك العديد، أما بالنسبة للجسم فقد نجد السواد الذي يوجد في المناطق الحساسة والرقبة وكذلك وجود الترهلات المزعجة وكيفية إزالة الشعر من الجسم والبشرة أيضا، فكل هذا يعتبر من ضمن المشاكل وإذا تحدثنا عن الشعر فقد نجد مشكلات عديدة متعلقة به ومن ضمنها هي جفاف الشعر وتساقطه وتقصف أطرافه وهيشانه والمشكلة الكبيرة هي خشونة الشعر ومشكلة الشيب ووجود قشرة بالرأس وغيرهم.

فيمكننا من خلال موقعنا هذا أن نقدم لكي عزيزتي أسهل وأسرع طريقة لعلاج كل هذه المشكلات وهي إستخدام خلطة كريم بانثينول، حيث أنه من الكريمات المتوافرة والتي إذا قومنا بمزجه مع مكونات طبيعية قد يفيد كلا من الشعر والبشرة والجسم وهو لا يكون مكلف ولا يحتوي على مواد ضارة مثل باقى الأنواع، ولكن في هذا المقال يتم تقديم خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمه بكل سهولة ومن أول إستعمال، ونتيجته فعاله وقوية ويمكن أيضا أن تعالج هذه الخلطة مشكلة جفاف الشعر والتساقط وغيرهم.

مكونات خلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر

توجد طريقه طبيعيه تجعل الشعر ناعم جدا، من خلال إعداد وصفه كريم بانثنول الجاهز و ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من اللبن البودرة وملعقة كبيرة من الزبادي، تخلط المكونات جيداً ثم توضع على الشعر المبلل لمدة ساعتين ثم يغسل بالشامبو المناسب، هذه المكونات البسيطة تساعد على تقوية وتغذية خلايا الشعر وتسرع من نموه وتمنع التساقط وتعطية الكثافة واللمعان كما أنها تعطى النعومة لبصيلة الشعر وتبقى الشعر رطب وقوى .

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من كريم بانثينول.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

طريقة عمل خلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر

في البداية يتم غسل الشعر جيدا بإستخدام الماء الفاتر حتى يكون نظيف وجاف عند وضع خلطة كريم بانثينول عليه ولابد من أن يكون الشعر جاف جدا قبل وضع هذه الخلطة.

ثم نحضر وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من كريم بانثينول ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ونضع ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

وبعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض ويتم مزجهم مع بعض ثم نضعها علي الشعر ونضع بونية ونتركه لمدة ساعة ثم يتم غسله بالماء الفاتر.

وصفة اخري لتنعيم الشعر

الخلطة الآخري لتنعيم الشعر بكريم بانثينول فهي من خلال تجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من كريم بانثينول، ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المايونيز وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ويتم تقليبهم مع بعض ونضع هذا الكريم على الشعر ونتركه حوالي نصف ساعة ثم يتم غسله بإستخدام الماء الفاتر.