فكرة جهنمية لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ وبكل سهولة ومن غير مجهود مهما كانت الكمية

يعد الكرنب أو الملفوف من احلى المأكولات الشعبية المصرية وتعد من أشهى الأطباق الرئيسية المحببة لدى الجميع، حيث يعتبر الكرنب من الاكلات التى تحتوى على قيمة غذائية عالية، فيوجد له عدة فوائد ومنها إنقاص الوزن الزائد لاحتوائه على عدة فيتامينات ومعادن ويحتوى على سعرات حرارية قليلة، ويحتوي على الألياف الغذائية فيساعد على الإحساس بالشبع وايضا ينظم السكر في الدم، وتحرص كل أم على تحضير الكرنب ولكن يعتبر من المهام الصعبة أثناء تحضيره، فتحاول أن تبحث عن طرق سهلة لتحضير وسلق ورق الكرنب، وهذا ما سوف نتحدث عنه في مقالنا هذا.

طريقة سلق ورق الكرنب المعروفة

نقوم بتحضير وعاء وبه كمية مناسبة من الماء ويوضع على النار مع رشة من الكمون المطحون ونتركها حتى الغليان.

نحضر الكرنب ونقوم بنزع الورق الاخضر الخارجى ونقوم بنزع ورقة ورقة حتى تنتهى كمية ورق الكرنب ونقوم بسلق الكرنب ورقتين ورقتين في الماء المغلي بالكمون.

ثم نقوم بإحضار مصفاة حتى نقوم تصفية الورق المسلوق بها ونستمر في سلق الورق حتى تنتهى الكمية بأكملها.

تترك حتى تبرد قليلا ثم نقوم بتقطيعه بالسكين حسب الرغبة.

طريقة سلق الكرنب على البخار

نقوم بإحضار قدر كبير وعليه مصفاة كبيرة ويرفع على النار حتى الغليان.

نقوم بالتخلص من الأوراق الغير مرغوب فيها ونقوم بنزع عنقود الكرنب ثم نقوم بتقطيعها إلى أربعة وترص بالمصفاة وتغطى جيدا حتى يتم تسوية الورق بأكمله.

يرفع من على النار ويترك حتى يبرد ونقوم بتحضيره حتى نقوم بحشوه.

طريقة سلق الكرنب بالميكروويف