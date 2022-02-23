سر عمل الحواوشي الاسكندراني في المنزل بخلطة وتتبيلة سرية بطريقة أشهر المطاعم

يعد الحواوشى من الاكلات الشعبية المحبوبه لدى الجميع الكبار والصغار، ويتميز الحواوشى بالطعم الرائع والرائحة الجذابه، لذالك تبحث دائمآ الامهات عن طرق تحضير الحواوشى فى المنزل حتى تحصل على نتيجة وطعم مثل شرائه من المطاعم ولكن بتكلفة اقل، ويقدم الحواوشى مع البطاطس المقلية دائما والمقبلات المفضلة لديكم، واليوم نقدم لكم طريقتها

طريقة عمل الحواوشى فى المنزل

المكونات

١ كيلو من اللحمه المفرومة.

نصف كيلو من البصل المبشور.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

معلقة صغيرة من بهارات اللحمة.

فلفل حامى حسب الرغبة.

١٠ارغفة من الخبز البلدى.

زيت نباتى.

الطريقة

فى وعاء عميق نقوم ببشر البصل بشر ناعم.

نضف الملح والفلفل الاسود والبهارات الى البصل ونقوم بتتبيل البصل جيدآ.

نضع اللحمة المفرومه مع خلطة البصل المبشور.

نضف شائح الفلفل الحامى او يمكن الاستغناء عنها.

نعجن المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس تمامآ.

نترك عجينة الحواوشى لمدة ساعتين فى الثلاجه.

نقوم بفتح الخبز وتحضيرة.

ناخذ كمية من تتبيلة اللحمة ونقوم بحشو الخبزوفرد اللحمة جيدا.

نكرر العملية حتى ننتهى من الكمية الموجودة.

نقوم برص الحواوشى فى صينية مدهونه بقليل من الزيت.

ندخل الحواوشى فى الفرن على درجة حرارة متوسطة.

بعد مرور ١٠دقائق نقوم بقلب الخبز على الوجه الاخر.

عند تسوية الحواوشى نخرجه من الفرن ويصبح جاهز للتقديم.

يمكن ايضآ اضافة الجبنه المتزاريلا مع اللحمه حسب الرغبه.

يقدم الحواوشى مع المقبلات المفضلة لديكم ولكن افضل المقبلات التى تقدم مع الحواوشى هى سلطة الطحينة.

طريقة تحضير سلطة الطحينة

المكونات

كوب من الطحينة الخام.

نصف كوب من الماء.

ربع كوب من الزيت.

نصف معلقة صغيرة من الكمون.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

بقدونس مفروم للتزيين.

الطريقة