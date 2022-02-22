أفضل طريقة لعمل البسبوسة في المنزل

طريقة عمل البسبوسة في المنزل، تعد البسبوسة من الحلوي الشهية التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، كما أنها الحلوي المفضلة لدي العديد من الكبار والصغار، حيث يكثر عمل البسبوسة في شهر رمضان المبارك، وذلك لأنها تحتوي علي نسبة كبيرة من السكر التي يحتاجة الجسم بعد الصيام لتقليل الهبوط والدوخة التي يشعر بها الكثير في من الناس، ولان البسبوسة من الحلوي المقبول عليها من الأطفال وأيضا، فقد تبحث الكثر من السيدات عن افضل طريقة لعمل البسبوسة في المنزل بأسهل الطرق، حيث لا تطلب البسبوسة للكثير من المكونات، فهي تحتوي علي مكونات بسيطة بدون تكلفة، وسوف نوضح من خلال موقعنا طريقة عمل البسبوسة في المنزل.

مقادير عمل البسبوسة

كوب من الطحين “الدقيق”

احضري كوب من الحليب.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

احضري حبة من المكسرات المشكل للتزين.

طريقة تحضير البسبوسة في المنزل

عليك بإحضار اناء مناسب لتضعي فيه كوب الطحين. قومي بإضافة ملعقة جوز الهند والسكر والبيكنج باودر ورشة الملح. عليك بتقليب المكونات جيداً مع بعضهم لبعض. قومي بوضع زيت الذرة علي المكونات تدريجياً مع كوب الحليب. قومي بعجين المكونات مع بعضهم باليد حتي تتماسك وتصبح عجينة ناعمه. نقوم بفرد العجينة علي الصنية ثم قومي بتقسيمها. قومي بتوزيع المكسرات علي عجينة البسبوسة. ثم نضع الصنية داخل الفرن علي درجة حرارة متوسطة. نترك البسبوسة في الفرن حتي يتغير لونها. نرفعها ونقوم بوضح شربات السكر عليها.

كيفية عمل الشربات

طريقة عمل شربات السكر، تحتاجين الي تحضير الشربات عند عمل اي حلوي في المنزل، ويمكن تحضير كمية كثيرة من الشربات ووضعها داخل الثلاجة لاستعملها عند رغبتك في تحضير حلوي في وقت سريع.