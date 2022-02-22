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عمر شويل - جدة بعجينة قطنية وهشة جداً أعملي الباتيه بالشوكولاتة بمقادير اقتصادية وبطعم أحلي وألذ من الجاهز - ثقفني
يعد الباتيه بالشيكولاتة من احب وأخف المخبوزات الشهية اللذيذة، حيث يعشقه الاطفال ويعتبر تناوله بالنسبة لهم من أحلى أنواع المأكولات، حيث يحتوى على مذاق مميز ولذيذ ومحبب، ويحتوى أيضا على قيمة غذائية عالية ومتكاملة مهمة للصحة، فيمكن أن تعتبر وجبة غذائية سريعة على الإفطار أو العشاء، وتحرص كل أم على تحضير كافة الوجبات المحببة لأبنائها زلاف اد أسرتها ولكن بعض الوصفات تكون من الأمور الصعبة بالنسبة لها، ولكن باتيه الشيكولاتة من أسهل وأبسط الوصفات التى يمكن إعدادها، اليكم طريقة عمل باتيه الشيكولاتة.
مكونات تحضير باتيه الشيكولاتة
- ٣ أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- ربع كوب من السمنة السائلة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- بيضة واحدة.
- رشة ملح.
- ماء دافئ للعجن.
- مقادير الحشوة:-
- قطع من الشيكولاتة البيضاء.
- قطع من الشيكولاتة الداكنة أو الشوكليت شيبس.
الوجه:-
- ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقتين من الحليب السائل.
طريقة التحضير
- في بولة كبيرة وعميقة نقوم بوضع الدقيق ويضاف إليه الخميرة الفورية والسكر والحليب البودر والملح ونخلط جيدا.
- نقوم بإضافة البيض والسمنة السائلة ثم يضاف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- تغطي العجينة وتترك حتى تختمر لمدة ساعة تقريباً.
- نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش دقيق وتفرد العجينة باستخدام النشابة حتى يصبح شكلها مستطيل.
- ثم نقوم بدهنها سمنة سائلة باستخدام فرشاة ثم تطبق العجينة وتلم وتفرد مرة أخرى وندهن مرة أخرى ثم نقوم بلم العجينة مرة ثانية ثم نفرد ثم تدهن اخر مرة ونفرد على شكل مستطيل.
- نقوم بتقطيع العجينة إلى مستطيلات صغيرة ثم نقوم بإضافة قطع الشيكولاتة حسب الرغبة.
- نقوم بلف العجين حتى نغلق جيدا من جميع الجوانب ثم نقوم بدهن الوجه بالقهوة سريعة الذوبان والحليب ويمكن إضافة بشر من الشيكولاتة على الوجه.
- نقوم بعمل هذه الطريقة مع باقي قطع العجين.
- نقوم بتحضير صينية خبز مدهونة أو عليها ورق خبز ونرص كمية العجين وتترك قليلاً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن ونتركها لمدة ٣٠ دقيقة أو حتى تمام التسوية.
- نخرج من الفرن وتترك حتى تبرد قليلا ثم نقوم بتقديمها في طبق التقديم وعليها صوص الشيكولاتة.
- تقدم مع الشاي أو الكاكاو بالحليب الساخن أو العصائر.
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