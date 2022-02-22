زيت الزيتون والليمون فقط على الريق لمدة خمس أيام ستنتهي كل مشاكلك

فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق والتغيرات الكثيرة التي ستحدث لجسدك عند المواظبة علي تناولهم،حيث يحتوي زيت الزيتون على الكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، والليمون الغني بفيتامين سي المهم جدا لمساعدة الجسم على امتصاص الحديد وتقوية مناعة الجسم ومساعدته على مواجهة نزلات البرد والعدوي الفيروسية.

فوائد زيت الزيتون والليمون

يساعد زيت الزيتون والليمون معا على فقدان الوزن ولهم مفعول أكبر عند تناولهم معا، وهذا علي لبريق في بداية اليوم مع روتين الطعام الصحي وتنظيم حمية غذائية جيدة للحصول على أفضل النتائج.

زيت الزيتون يعتبر من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي من الزهايمر وتحافظ على صحة المخ، ومع الليمون الذي يحتوي على أنواع أخري من مضادات الأكسدة يعملان على الوقاية من السكتة الدماغية.

يعملان معا على التقليل من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وخاصة سرطان الأمعاء، حيث يتميز الليمون بخصائص مضادة للأورام السرطانية لاحتوائه على فيتامين ج وزيت الزيتون الذي الذي يحتوي على مضادات للالتهاب والأكسدة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي والأمعاء والحد من نمو البكتيريا الضارة، كما أن الليمون وزيت الزيتون يعملان معا علي زيادة الأيض وتنشيط حركة المعدة وتنظيفيها صباحا علي الريق.

أما عن فوائد الليمون من المعروف عنه أنه يساعد علي إمتصاص الحديد كما أنه يعزز من صحة البشرة والجلد، ومن المعروف نه يعمل علي الوقاية من الأمراض البكتيرية.

طريقة تحضير زيت الزيتون بالليمون