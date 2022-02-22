بثلاث مكونات فقط قناع الأرز الكوري المضاد للشيخوخة تمتعي بالشباب الدائم

جمال البشرة الكورية ونضارتها والحفاظ على الشباب الدائم له أسرار كثيرة، منها هي الطريقة التي سنطلعكم عليها في هذا المقال وستلاحظون مع الوقت الفرق الرهيب في البشرة، ومن الجدير بالذكر أنا ماء الأرز له مؤخرا العديد من الفوائد في مجال التجميل، حيث يحتوي على العناصر الضرورية للبشرة وصحتها والكثير من الفيتامينات والمعادن.

قناع الأرز الكوري المضاد للشيخوخة

كوب من الأرز الأبيض

نوع جيد من صابون الوجه.

نصف ليمونة كبيرة.

خطوات عمل قناع الأرز الياباني للتمتع بالشباب الدائم

نقوم بنقع كوب الأرز مع كوب من الماء يفضل أن ينقع طوال الليل أو على الأقل سبع أو ثماني ساعات. يضرب الأرز مع الماء في الخلاص جيدا ثم يتم صفية الأرز من الماء، وبذلك نكون حصلنا على ماء الأرز. نحضر الصابونة ويفضل أن تكون دوف أو النوع المفضل لديكم من صابون الوجه، ثم نقوم ببشر الصابونة كلها. على نار هادئة في وعاء نضيف ماء الأرز وبشر الصابون حتى يسخن قليلا نقوم بإضافة نصف الليمون. يمكننا استخدام هذا القناع للوجه والجسم كله، لو فوائد مذهلة في التفتيح وإغلاق المسام الواسعة في الوجه، ليكون صالح لمدة أسبوع لاستخدام مساء يوميا للحصول على أفضل النتائج. فوائد ماسك الأرز الكوري.

استخدام صابون عالي الجودة مخصص للوجه يعزز من فعالية الماسك ويترك رائحة جميلة على الجسد تدوم وقت لا بأس به، لذلك يفضل أن يستخدم صابون زيوت طبيعية أو صابون مخصص للتدعيم الفوائد التجميلية للبشرة.

استخدام الليمون الغني بفيتامين سي، والمعروف بقدرته على محاربة الجذور الحية والحفاظ على خلايا البشرة يدعم فوائد الماسك، وينشط الدورة الدموية ويحفز الخلايا على التجدد وإنتاج الكولاجين، كمان إنه يدخل في الكثير من الوصفات التجميلية لأنه غني بمضادات الأكسدة والعناصر الأساسية للبشرة.

الأرز وماء الأرز واستخدامه في الكثير من وصفات التجميل ليس من فراغ، فهو مكون مهم جدا للحصول على بشرة صافية وناعمة، كما أنه منظف للوجه ويساعد في علاج حب الشباب وعلاج الطفح الجلدي، كما يعمل على التقليل من الأكزيما والتخفيف من الحروق، كمان أنه مفيد جدا للشعر أيضا.