طريقة عمل خبز التمر الكويتي مغذي ومفيد بطعم رائع ومذاق لذيذ

خبز التمر الكويتي ، يعتبر من المخبوزات سهلة التحضير يختلف عن الطرق العادية التي تعرف لتحضير الخبز العادي، فهو عبارة عن خبز يتكون من الدقيق الأبيض وبعض من المكونات الأخرى بجانب خليط من التمر يتم خلطه مع العجينة ليعطي لها مذاق مختلف عن أي خبز آخر، فهو خبز لذيذ وشهي يمكن تقديمه سادة أو يمكن تقديمه بحشوات مختلفة مثل الجبن، يعرف بالعديد من الأسماء فمنهم ما يطلق عليه اسم خبز التبدون، طريقة تحضيره تتم من خلال مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة، ويعتبر من أنواع الخبز المغذية والمفيدة لاحتوائه على التمر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز التمر الكويتي بخطوات سهلة جداً داخل المنزل.

مكونات عمل خبز التمر الكويتي

يتكون الخبز من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.

نصف كوب سكر أبيض.

ثلث كوب من الزبدة الصفراء السائحة.

2 كوب تمر منزوع النواة.

نصف كوب لبن دافئ.

كوب ماء دافئ.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

لدهن الوجه

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

ربع كوب ماء.

ربع ملعقة نسكافيه.

للتزيين

سمسم وحبة البركة ويانسون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير خبز التمر الكويتي بطعم رائع ومذاق جميل بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-

تذاب الخميرة في ربع كوب الحليب الدافئ مع ملعقة من السكر الأبيض وتقلب جيداً وتغطي وتترك جانباً حتي تتفاعل الخميرة. ثم نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونخفق التمر مع نصف كوب اللبن وكوب الماء ونبدأ بالخلط علي سرعة متوسطة حتي يذوب التمر تماماً. نحضر إناء ويتم فيه نخل الدقيق والملح والبيكنج بودر والهيل المطحون بالمنخل السلك للتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع البيض والفانيليا والزبدة السائحة والسكر ونخفق جيداً علي سرعة عالية حتي تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض. يضاف خليط الدقيق ومزيج الخميرة إلي خليط البيض ونستمر في الخلط، ثم يضاف خليط التمر ونبدأ بالعجن حتي نحصل علي عجينة طرية ومتماسكة. ثم توضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت وتغطي بكيس بلاستيك، وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تختمر وتتضاعف بالحجم.

طريقة تشكيل العجينة

وبعد ما تختمر يرفع الكيس البلاستيك وتخلط بقوة ثم تعجن باليد وتوضع في الوعاء الذي كانت موضوعة به ثم تترك لترتفع مرة ثانية لمدة ساعة أخرى. ثم تقطع إلي كور صغيرة وتفرد بالنشابة علي سطح صلب مرشوش بالدقيق علي شكل أقراص دائرية. بعد ذلك توضع علي صاج فرن مدهون بقليل من الزيت وتترك لتختمر مرة أخرى لمدة ربع ساعة فقط، ثم نقوم بإشعال الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية. ثم نحضر خليط دهن الوجه نخلط ملعقتان من اللبن البودرة في طبق عميق مع ربع كوب الماء مع ربع ملعقة النسكافيه ونقلبهم مع بعض جيداً بملعقة الطعام. وقبل دخول العجين إلي الفرن يوزع الخليط بالفرشاة علي سطح أقراص العجين ثم يرش بالسمسم وحبة البركة والينسون. ثم يوضع الخبز في الفرن التي تم تسخينها من قبل علي الرف الشبكي للفرن ويترك لمدة 20 دقيقة حتي يتحمر من الأعلى والأسفل. يخرج الخبز الكويتي من الفرن ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم ساخناً بألف هنا وشفاء.

ملاحظات عند عمل خبز التمر

يفضل طحن التمر مع الحليب في الخلاط الكهربائي طحناً جيداً حتي يصبح الخليط ناعم دون تكتلات. يجب ترك عجينة الخبز حتي ترتاح جيداً قبل التشكل ويفضل تركها تختمر على مرحلتين. يجب فرد كرات العجين بسمك متوسط لا نرققها أكثر من اللازم. نحرص على دهن وجه الخبز بخليط الحليب والنسكافيه حتي يصبح لامع.

أهم فوائد التمر