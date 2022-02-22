نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة عجينة البطاطس بالمنزل أحلى وجبة لأبناءك في أيام الدراسة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة عجينة البطاطس بالمنزل أحلى وجبة لأبناءك في أيام الدراسة - ثقفني
كفتة البطاطس من أكثر الوصفات الشهية التي يفضل الكثير تناولها لمذاقها المميز، بالإضافة إلى أنها من الوجبات الاقتصادية، وذلك بجانب أنها غنية بالكثير من العناصر الهامة مثل البروتينات والنشويات، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة.
طريقة عمل كفتة عجينة البطاطس بالمنزل
من أشهر طرق عمل كفته عجينة البطاطس هي طريقة تحضيرها بالفرن، وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وطريقة تحضيرها:
المكونات:
- كمية مناسبة من اللحم المفروم.
- رشة بسيطة من الفلفل الأسود.
- ثمرتين متوسطتين الحجم من البطاطس المسلوقة.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم (مبشورة).
- ملعقة صغيرة ملح.
- كوب واحد من البقسماط المطحون.
- ربع كوب من البقدونس المفروم ناعمًا.
- بيضة واحدة مخفوقة جيدًا.
- كمية مناسبة من الدقيق.
طريقة التحضير
- إضافة البصل المبشور إلى اللحم المفروم، ومزجهما جيدًا.
- تضاف التوابل إلى البطاطس وتقليبهما جيدًا، ثم يضاف البقدونس أيضًا مع الاستمرار في التقليب.
- يتم البدء في تشكيل البطاطس في صورة أقراص.
- تغمس البطاطس في الدقيق، ثم البيض المخفوق.
- أخيرًا يتم وضعها بالبقسماط المطحون، وتغليفها من جميع الجوانب جيدًا.
- إحضار صينية فرن مدهونة بالزيت، ثم توضع بها أقراص الكفتة.
- يتم إدخال الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة تقريبًا.
- بعد مرور تلك المدة يتم قلب الأقراص على الجهة الأخرى، وتركها لمدة 10 دقائق، ثم إخراجها من الفرن.
طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن
تحضير البطاطس بالجبن يتم من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الآتي:
- 500 جرام من البطاطس المسلوقة.
- بصلة مفرومة.
- 3 حبات من البيض المخفوق.
- ثمرة واحدة فلفل.
- 4 ثمرات طماطم.
- شرائح جبن موزاريلا.
- بهارات.
- جبن كيري.
خطوات التحضير:
- إضافة التوابل إلى البطاطس ثم التقليب والهرس جيدا حتى تتجانس البهارات مع البطاطس جيدا وتأخذ طعم لذيذ.
- تشكيل البطاطس في شكل كرات مع وضع قطعة جبنة كيري داخل الكرة، ويمكن تغيير الحشو بحسب مزاج كل شخص حيث يمكن إضافة البسطرمة كما يمكن إضافة قطع صغيرة من الدجاج يفضل أن يكون مفروما.
- إحضار صينية مدهونة بالزيت ورص الكرات بها.
- البيض المخفوق يتم وضعه على وجه الكرات، ثم شرائح الجبن الموتزاريلا، ثم تدخل الفرن.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ