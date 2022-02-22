معجزة كريم الحلبة والعسل لتفتيح البشرة وتسمين الخدود وشد التجاعيد وإزالة الأسمرار نهائياً

ترغب كل فتاة وسيدة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها نظرا لعوامل الجو السيئة، فتعد البشرة من أهم مظاهر جمال المرأة وشبابها فيجب عليها الاهتمام ببشرتها للحصول على بشرة نقية وصافية، وايضا يجب على المرأة الاهتمام بالترطيب وشرب الماء الكافي حتى يجعل البشرة أكثر نقاءا، وتبحث كل فتاة على مواد طبيعية لتفتيح البشرة بعيدا عن المستحضرات المصنعة بالكيماويات وتبحث أيضاً عن وصفات متاحة في كل بيت لسهولة تحضيرها، سوف نقوم بتحضير بعض الوصفات من الحلبة والعسل لتفتيح البشرة.

طريقة تحضير كريم الحلبة والعسل:-

المكونات:-

٣ معالق من الحلبة المطحونة.

ملعقة من العسل الأبيض.

٢ ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:-

في بولة صغيرة نقوم بوضع الحلبة المطحونة على الحليب البودر ونخلط جيدا.

قم نقوم بإضافة العسل وعصير الليمون ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات وتصبح قوامها سميك ولزج.

يوضع الخليط على البشرة بعيدا عن منطقة العين ويترك لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

نقوم بوضع كريم مرطب أو زيت جوز الهند.

طريقة ثانية لتحضير كريم الحلبة والعسل:-

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

ملعقة كبيرة من العسل النحل.

طريقة التحضير:-