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عمر شويل - جدة معجزة كريم الحلبة والعسل لتفتيح البشرة وتسمين الخدود وشد التجاعيد وإزالة الأسمرار نهائياً - ثقفني
ترغب كل فتاة وسيدة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها نظرا لعوامل الجو السيئة، فتعد البشرة من أهم مظاهر جمال المرأة وشبابها فيجب عليها الاهتمام ببشرتها للحصول على بشرة نقية وصافية، وايضا يجب على المرأة الاهتمام بالترطيب وشرب الماء الكافي حتى يجعل البشرة أكثر نقاءا، وتبحث كل فتاة على مواد طبيعية لتفتيح البشرة بعيدا عن المستحضرات المصنعة بالكيماويات وتبحث أيضاً عن وصفات متاحة في كل بيت لسهولة تحضيرها، سوف نقوم بتحضير بعض الوصفات من الحلبة والعسل لتفتيح البشرة.
طريقة تحضير كريم الحلبة والعسل:-
المكونات:-
- ٣ معالق من الحلبة المطحونة.
- ملعقة من العسل الأبيض.
- ٢ ملعقة من الحليب البودر.
- ملعقة من عصير الليمون.
طريقة التحضير:-
- في بولة صغيرة نقوم بوضع الحلبة المطحونة على الحليب البودر ونخلط جيدا.
- قم نقوم بإضافة العسل وعصير الليمون ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات وتصبح قوامها سميك ولزج.
- يوضع الخليط على البشرة بعيدا عن منطقة العين ويترك لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.
- نقوم بوضع كريم مرطب أو زيت جوز الهند.
طريقة ثانية لتحضير كريم الحلبة والعسل:-
المكونات:-
- ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من العسل النحل.
طريقة التحضير:-
- نقوم بخلط المكونات في وعاء صغير حتى نحصل على عجينة سهلة الفرد.
- يوضع الخليط على بشرة نظيفة ويترك لمدة ٣٠ دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.
- نقوم بإضافة بعض قطرات من ماء الورد.
- طريقة تحضير كريم الحلبة والعسل وماء الورد:-
- المكونات:-
- ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.
- ملعقة من العسل.
- ملعقة كبيرة من القشطة.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- طريقة التحضير:-
- في بولة صغيرة نقوم بوضع الحلبة وعليها العسل والقشطة وتخلط ثم نقوم بإضافة ماء الورد ونمزج المكونات تماماً.
- تترك جانباً حتى تختمر قليلاً ثم يوضع على البشرة ويترك لمدة ٢٥ دقيقة.
- يشطف الوجه بالماء البارد ثم نقوم بوضع قطرات أخرى من ماء الورد ونتركه حتى يجف تماماً.
- يستخدم هذه الخلطات مرتين أسبوعياً.
- هذه الوصفات تعطي البشرة الرطوبة والنعومة والتفتيح التى تحتاجها البشرة وتساعد أيضا على توحيد لونها.
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