كريم بانثينول اقوي كيراتين فرد للشعر المجعد لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم في 30 دقيقة فقط

تتعدد الفوائد المتعلقة بكريم بانثينول حيث أن الكثير من الأشخاص يقبلون على استخدام هذا الكريم وبالأخص من أجل استخدامه للبشرة، وذلك بسبب احتوائه على مواد مرطبة بنسبة عالية جدا للبشرة، ولكن الأمر الذي لا تعرفه الكثيرين أن هذا الكريم يمكن استخدامه للشعر والحصول على فوائد عظيمة منها، وهذا ما سنوضحه في السطور التالية.

فوائد كريم بانثينول للشعر

من أبرز الفوائد الخاصة بكريم بانثينول للشعر يكون كالتالي:

إذا أردتي أن تحصلي على شعر ناعم ومفرود فعليك استخدام هذا الكريم، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من المرطب.

أيضا يعمل على علاج مشكلة هيشان الشعر، ويحد من تقصف الشعر.

يحتوي على مواد فعالة جدا في إطالة الشعر ومنع سقوطه.

أيضا يعمل على فرد الشعر بشكل كبير، وبعيد للشعر نضارته.

البانثينول لعمل كيراتين للشعر

يجب أولا القيام بتوفير هذه المكونات، وذلك من أجل الحصول على اقوي كيراتين للشعر، وأهم هذه المكونات:-

عبوة كاملة من كريم بانثينول.

إحضار مقدار متساوي من زيت الأفوكادو، وزيت الارجان.

أيضا إحضار مقدار من زبدة الشيا، وكذلك زيت الجوجوبا.

طريقة تحضير هذه الوصفة