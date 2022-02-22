فوائد شرب الماء الدافئ والليمون على الريق هل تعلم ماذا يحدث في الجسم من فوائد

كما يساعد الجهاز الهضمي على قتل البكتيريا الموجودة في القناة الهضمية.

يساعد الجسم في التخلص من الغازات والافرازات أول بأول،

كما أنه يسبب الراحة وسهولة الهضم ويمنع عسر الهضم تماما،

حيث أنه يساعد الليمون على تحفيز عمل الجهاز الهضمي بشكل أفضل وذلك لأنه ملين طبيعي فعال،

من المعروف من فوائد الليمون أنه يزيد الليمون على الريق من إفراز اللعاب بالفم،

كما أنه يعمل على التخلص من جفاف الفم الذي يسبب رائحة النفس الكريهة.