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عمر شويل - جدة فوائد شرب الماء الدافئ والليمون على الريق هل تعلم ماذا يحدث في الجسم من فوائد - ثقفني
الماء والليمون على الريق
من المعروف يحتوي الليمون على العديد من مضادات الأكسدة القوية كما يطرد السموم من الجسم ويحفز الجهاز الهضمي ويعتبر الليمون حل لنزلات البرد والإنفلونزا ويستخدم الليمون كأحد مكونات الأدوية والعقاقير التي تساعد في القضاء على البرد ومكافحة السموم والبكتريا الموجودة بالجسم بكل سهولة.
الماء والليمون على الريق
- التخلص من حصوات الكلى: يعتبر حمض الستريك أحد مكونات الليمون والذي يعمل على عدم تكوين حصوات الكلى التي تسبب الألم الشديد.
- الجفاف: الليمون يعمل كمرطب عام للجسم ولذلك يمنع من إصابة الجسم بالجفاف فيجب الإكثار من تناوله يوميا وخصوصا صباحا .
- الجهاز الهضمي: حيث أنه يساعد الليمون على تحفيز عمل الجهاز الهضمي بشكل أفضل وذلك لأنه ملين طبيعي فعال، كما أنه يسبب الراحة وسهولة الهضم ويمنع عسر الهضم تماما، يساعد الجسم في التخلص من الغازات والافرازات أول بأول، كما يساعد الجهاز الهضمي على قتل البكتيريا الموجودة في القناة الهضمية.
- رائحة النفس الكريهة: من المعروف من فوائد الليمون أنه يزيد الليمون على الريق من إفراز اللعاب بالفم، كما أنه يعمل على التخلص من جفاف الفم الذي يسبب رائحة النفس الكريهة.
- المناعة: الليمون مع كوب من الماء الدافئ يحتوي كمية كبيرة من فيتامين C الذي يقوي الجهاز المناعي بالجسم.
طريقة تحضير الليمون بالماء الدافئ
- حيث أنه يتم غلى كوب من الماء الدافئ ويترك حتى يبرد قليلا.
- كما أنه فيما بعد يضاف إليه عصير حبة ليمون واحدة ويقلب.
- لا بد أن يحلى بالعسل الأبيض ويفضل بدون تحلية.
- كما أنه يتم تناوله على الريق على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج.
- كما يفضل تناول المشروب مرتين يوميا مرة في الصباح على الريق والمرة الأخرى مساءا قبل النوم.
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