حلويات مقرمشة بطريقة سهلة واقتصادية وسريعة وبمذاق لذيذ وروعة

حلويات مقرمشة ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مبتكرة ومختلفة وصحية وشهية لعمل الحلوى لكي يقدمونها لأفراد أسرتهم بدلا من شرائها جاهزة من الخارج لضمان جودتها وصحتها، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة سهلة ومضمونة، وبمذاق لذيذ حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضا، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وببساطة مكوناتها أيضا، كما يمكنكم تجربة بسبوسة الحلواني والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالسعادة والبهجة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات مقرمشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات حلويات مقرمشة

تتكون حلويات مقرمشة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

كوب دقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

ماء دافئ حسب الحاجة.

زيت للقلي.

شربات خفيف بارد.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلويات مقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه القليل من الماء الدافئ والخميرة الفورية، ثم نقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف البيضة والفانيليا والزيت، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح والنشا، ثم نعجن جيدا باليد ونضيف الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة ناعمة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نغلفها بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة 5 دقائق.

ثم نفرد العجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالنشا على شكل مستطيل أو مربع.

ثم نحضر قطاعة مخلل استانلس، ثم نقطع بها الفطيرة قطع صغيرة.

بعد ذلك نترك رقائق العجين ترتاح لمدة 15 دقيقة.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نضيف إليه رقائق العجين ونقلبهم باستمرار حتى يكتسبوا لونا ذهبيا من الجهتين.

بعد ذلك نخرج الحلوى من الزيت ونضعها في الشربات البارد ونقلبهم.

ثم نخرج الحلوى من الشربات.

ثم نقدم حلويات مقرمشة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

مقادير الشربات

كوب من السكر.

كوب من الماء.

شريحة ليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير