بدون حك أو مجهود تنظيف الكرشة بسرعة بمكون سحري ومحلول يخليك تعشقي الكرشة

الكرشة من أكثر أنواع اللحوم التي تعانى السيدات خلال تنظيفها لأنها تأخذ وقت طويل ولا يمكن نسيان رائحتها النفاذة التي لا يتحملها البعض وهناك العديد من ممن يحبون هذا النوع من اللحوم ولكن لا يفضلون شرائه لصعوبة تنظيف وخاصة أم الشلاتيت لأنها تحتوى العديد والعديد من الطبقات التي من الصعب جدا تنظيفها.

تنظيف الكرشة بأسبرين

تنوعت وتعددت طرق تنظيف الكرشة في أيامنا هذا وأصبح من السهل على السيدات تنظيف هذه اللحوم على عكس الماضي تماما وذلك بخطوات سهلة وبسيطة:

في وعاء عميق توضع كمية مناسبة من الماء الدافئ.

فيما بعد يتم غسل الكرشة جيدا للتخلص من أي شوائب متعلقة بها.

توضع الكرشة في الماء الدافئ بضعة دقائق.

في وعاء آخر توضع كمية من الماء الساخن المغلي ويذوب فيه قرصين من الأسبرين.

تنقل الكرشة من الماء الدافئ إلى الماء الساخن المذاب به الأسبرين .

تترك حوالى عشر دقائق ثم يسحب جزء صغير منها لأعلى ولا تخرج بالكامل من الماء ويقشر هذا الجزء بالسكين كما يمكن تنظيفه بسهولة باليد لأن الطبقة الخضراء سوف تزال بسهولة.

كما أنه يتم تكرار تلك الخطوات حتى الانتهاء من كل الكمية .

وتحتاج الى أن تغسل الكرشة بالماء الجاري تحت الصنبور وتصبح جاهزة.

التخلص من رائحة الكرشة الكريهة

يمكن التخلص تماما من رائحة الكرشة النفاذة بخطوات سهلة وبسيطة تكون كالتالي: