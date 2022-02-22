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عمر شويل - جدة أقوي وصفة ناجتس الدجاج علي الإطلاق بكل أسراره أحلي من الجاهز لن تشتريه من بره بعد اليوم - ثقفني
ناجتس الدجاج هي واحدة من أشهى وصفات الوجبات السريعة المعروفة في المطبخ الأمريكي. هذه الوصفة محضرة من قطع الدجاج الخالية من العظم والمقلية والمتبلة، يمكن صنع ناجتس الدجاج في المنزل بطريقة سهلة وسريعة ومقرمشة وفي هذه المقالة سنوضح لك طريقة عمل ناجتس الدجاج.
طريقة عمل ناجتس الدجاج
خطوات تحضير ناجتس الدجاج
- أحضر مفرمة اللحم وقم بتركيب قرص به فتحات طرية وضع مقلاة عميقة أسفل مفرمة اللحم.
- قطع تندر الدجاج والبصل والثوم.
- أضف فتات الخبز والملح والفلفل وصفار البيض مع تحريك الدجاج المطحون بأطراف أصابعك لجعل المزيج ناعمًا ومتماسكًا.
- نأخذ صينية أو صحن عريض ونضع ورقة من البرشمان بالداخل.
- ثم نضع مزيج الدجاج على ورق البرشمان ثم نضع ورقة أخرى من ورق الزبدة فوق الدجاج.
- ضعي الدجاج في الثلاجة حتى يتماسك ويقطع إلى شرائح بسهولة.
- استخدم قطاعة البسكويت لتقطيع الدجاج إلى أشكال جذابة.
- نضع البيض في وعاء عميق ونضيف الملح والفلفل ونخلط جيداً ثم نضع الفتات في وعاء آخر.
- ضعي قطعة من الدجاج في خليط البيض وغطيها بطبقة رقيقة.
- ثم انقليها إلى فتات الخبز مع التقليب برفق لتغطي بطبقة سميكة من فتات الخبز.
- سخني بعض الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.
- ضعي قطع الدجاج في الزيت الساخن واقليها قليلاً حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.
- ضعه على ورق نشاف لإزالة الشحوم الزائدة.
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