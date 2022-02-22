شفايف حمرا وردية…هقولك سر عمل الروج الأحمر في البيت بمكونات طبيعية مرطب وملمع للشفايف ثابت اليوم كله

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عمر شويل - جدة هقولك سر عمل الروج الأحمر في البيت،استخدام أدوات الزينة والمكياج أصبح يتطلب مبالغ كبيرة، حتى نحصل على منتج من أحد الماركات المعروفة والمشهورة، بالإضافة إلى احتوائه على كيماويات قد تسبب مشاكل للعديد من السيدات، لذلك بحثت النساء حول العالم عن حلول بديلة للحصول على مكياج رائع بالمواد الطبيعية.

هقولك سر عمل الروج الأحمر في البيت

ويعد الروج الأحمر من أكثر المستحضرات التجميلية التي تعشقها الكثير من السيدات لما له من مظهر أنثوي طاغي، لذلك فإن تحضيره في المنزل بثلاث مكونات فقط متوفرة دائماً، هو ما سنوضحه خلال السطور القادمة.

مكونات لصنع الروج الأحمر

عمل الروج الأحمر بمكونات بسيطة وسهلة، وبخطوات قليلة، فقط في 10 دقائق تستطيعين الحصول روج أحمر ساحر بدلاً من شراء المستحضرات باهظة الثمن، سوف تحتاجين إلى المكونات الآتية:

10جم من زبدة كاكاو

3 جم من شمع عسل

2معلقة صغيرة من ألوان طبيعية- لون أحمر (دم غزال)

ماء ساخن

طريقة عمل الروج الأحمر بمكونات طبيعية

المكونات المطلوبة لتحضير الروج الأحمر جميعها متوفرة بداخل محلات العطارة، بأسعار رخيصة جداً مقارنة بشراء الروج من أحد الماركات، كما أن طريقة التحضير سهلة وبسيطة، فقط قومي باتباع الخطوات الآتية:

يتم إحضار إناء نظيف ومعقم، توضع بها زبدة الكاكاو بالكمية المناسبة، ثم يوضع عليها 3 جم من شمع العسل، ثم يوضع بها 2 معلقة صغيرة من بودة دم الغزال حتى يضفي عليها اللون الأحمر المطلوب.

بعد ذلك يتم إحضار وعاء أكبر ويوضع بها ماء ساخن، حتى يتم استخدامه في عمل حمام مائي للمكونات السابقة.

نضع الإناء الموجود به المكونات بداخل وعاء الماء ساخن ويترك لمد خمس دقائق، حتى تصبح المكونات كلها ذائبة.

بعد ذلك يتم تقليب المتواصل لمدة خمس دقائق لجميع المقادير السابقة جيداً حتى تصبح قوام متجانس.

يتم إحضار عبوة روج قديم تكون فارغة، ويتم تنظيفها جيدًا.

يوضع الخليط السابق بداخل العبوة وتترك لمدة ربع ساعة في الهواء أو يتم وضعه داخل الثلاجة حتى يصبح متماسكاً.

وبذلك يكون قد تم إعداد الروج الأحمر بمكونات طبيعية وبخطوات سهلة ويمكن استخدامه يَوْمِيًّا.

طريقة عمل الروج الأحمر بالنشا

سوق نقدم لكم طريقة عمل الروج الأحمر الثابت بالنشا بمكونات سهله وبسيطة وهي:-

مكونات عمل الروج الأحمر بالنشا

ماء ورد بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

2 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي .

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الياسمين .

لون احمر للطعام بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

زيت اللوز الحلو بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

طريقة تحضير الروج الأحمر في البيت