مكون سري رهيب ضعيه على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

البطاطس المقرمش من المأكولات التي تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت وهذا قد يسبب العديد من المشاكل التي تحدث لجسم الإنسان وخصوصا الأطفال الذين يعانون من هذا الأمر بشكل كبير لأنهم يتناولون كميات كبيرة من البطاطس ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها قلى البطاطس المقرمشة بطريقة سريعة دون استخدام كمية كبيرة من الزيوت حتى يعمل ذلك على المحافظة على صحة الأطفال بشكل كبير وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها الحصول على بطاطس مقرمشة دون استخدام كبيرة كبيرة من الزيوت.

مكونات طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيوت

فيما يلي سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد البطاطس حتى تكون مقرمشة وذهبية دون استهلاك كمية كبيرة من الزيوت حتى تكون البطاطس صحية ولذيذة في نفس الوقت ولا تسبب أي أضرار وخلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البطاطس المقرمشة:

ثلاث حبات من البطاطس الطازجة متوسطة الحجم.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسرد.

ملعقة من بودرة الثوم.

ملعقة من الزعتر

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة قلي البطاطس المقرمشة

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البطاطس المقرمشة بدون ‏استخدم كمية كبيرة من الزيت حتى تكون بطاطس صحية ومقرمشة: