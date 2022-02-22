نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر إنقاص الوزن الزائد بدون رجيم في ستة خطوات نصائح الخبراء الذهبية لإذابة الدهون كذوبان الثلج في وقت قياسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مشكلة السمنة والوزن الزائد والدهون المتراكمة من أكثر المشاكل التي تعاني منها العديد من الفتيات والسيدات، حيث أنها تؤثر بشكل مباشر على المظهر العام لأجسامهم، مما يصيبهم بالمزيد من الإحباط والإحراج والإزعاج والضيق الشديد، وقد تؤدي السمنة وزيادة الوزن والدهون المتراكمة بشكل كبير في الإصابة بالعديد من الأضرار والمشكلات الصحية المزعجة، كما تعمل أيضا على زيادة خطر الإصابة بعدد كبير من الأمراض المختلفة مثل مرض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.

إنقاص الوزن الزائد

توضح أهمية التخلص من الوزن الزائد وهذا ما يدفع العديد من البنات والسيدات، إلى البحث دائما عن أفضل الطرق والوسائل التي تساهم في التخلص من الوزن الزائد و حرق أكبر كمية ممكنة من الدهون المتراكمة في الجسم وبالأخص في منطقة البطن والأرداف ودهون الكرش، وبالرغم من انتشار الكثير من أنظمة التخسيس والرجيم نجد أن الأغلبية العظمى منهم لا يفضل إتباع هذه الطرق، لأنها قد تسبب لهم مخاطر صحية عديدة.

وقد نشر موقع nhs تقريرا يتضمن فيه بعض النتائج الهامة والضرورية التي يجب إتباعها بشكل منتظم ومستمر، لكي نتخلص من الوزن الزائد وزيادة معدل حرق الدهون والشحوم المتراكمة في الجسم، وبالأخص في منطقة البطن والأرداف بطريقة صحية وأمنة، في أسرع وقت ممكن وأسرع فترة زمنية بدون رجيم أو حرمان، وسوف نعرض لكم من خلال السطور التالية هذه النصائح الذهبية التي يوصي بها جميع خبراء التغذية.

حرق الدهون الزائدة

نصائح رائعة لإنقاص الوزن ينصحون دائما خبراء التغذية بضرورة الحرص على تناول أطعمه غنية بالبروتين، وذلك لأنها تساهم على الشعور بالشبع لأطول فترة زمنية على مدار اليوم وتمنع الإحساس بالجوع، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة وهذا ما يلعب دورا حيويا في عملية فقدان الوزن وإنقاصه، ويجب علينا أن نتجنب تناول المشروبات السكرية وعصير الفاكهة، لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر، وهذا ما يؤدي إلى نتائج عكسية ويفضل استبدال هذه العصائر بشرب كمية وفيرة من الماء قبل تناول الوجبات الأساسية بنصف ساعة على الأقل، حتى تعمل على سد الشهية وتقليل كمية الأطعمة التي نتناولها.

ونحرص دائما علي تناول الطعام ببطء مع تجنب الانشغال بأي شيء آخر أثناء الأكل، لأن تناول الطعام ببطء يساعد بشكل كبير في سرعة الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، ويجب علينا أن ننتظم على النوم لفترات كافية في الليل حتى لا تقل مدة النوم عن سبعة ساعات يوميا، وذلك من أجل الحصول على عملية إنقاص الوزن الزائد وتحسين الحالة النفسية، لأن تحسين الحالة النفسية والنوم الوقت الكافي يساعد في إنقاص الوزن.

وقد أشار الخبراء أيضا عن ضرورة الحرص على وزن الجسم يوميا، لأن هذا يساهم بشكل كبير على فقدان الوزن في أسرع وقت ممكن، تأكيدا على ما أوضحته الأبحاث والدراسات العلمية، ويجب إتباع نظام غذائي صحي متوازن يشمل على أطعمة غنية بالألياف الغذائية، التي تساهم في التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف، مع أهمية الحرص على تناول الشاي أو القهوة، لاحتوائها على مادة الكافيين التي تساهم في تحفيز عملية الأيض في الجسم، وتساعد على إنقاص الوزن.