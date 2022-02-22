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عمر شويل - جدة طريقة عمل الملبن على أصوله بمكونات غير مكلفة وبطعم ألذ وأحلي من الجاهز - ثقفني
اصنعي لأفراد أسرتك اشهي وألذ ملبن بطريقه سهله وبسيطه وطريقة تحضيره كالآتي:
قد لا يتوفر الجيلاتين في المنزل, ولكن هذا لن يمنعك من تحضير ملبن شهي ولذيذ، وطريقه تحضير كالاتي:
طريقه عمل الملبن، يعتبر الملبن من اشهر حلويات المولد النبوي الشريف الشهية والمحببة لدى الكثير من الأشخاص، ويوجد أنواع مختلفة من الملبن فمنه السادة ومنه بالمكسرات، ويمكن استخدامه في حشو أنواع كثيرة من المخبوزات، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة عمل الملبن بطريقه سهله وبسيطه، وبمكونات متوفرة لديك في المنزل للحصول على ملبن شهي ولذيذ.
طريقه عمل الملبن
اصنعي لأفراد أسرتك اشهي وألذ ملبن بطريقه سهله وبسيطه وطريقة تحضيره كالآتي:
المكونات:
- كوب من الماء.
- كوب ألا ربع من سكر.
- ربع كوب من النشا.
- ملعقه كبيره من الجيلاتين البودره.
طريقه التحضير
- يتم إحضار وعاء مناسب ووضع الماء بداخله وإضافة كلا من النشا والجيلاتين والتقليب جيداً حتى تمام الذوبان
- يرفع الخليط على نار متوسطه، ثم يتم إضافة السكر، مع التقليب المستمر حتي تمام الغليان.
- يتم الاستمرار في التقليب على نار هادئه لمده عشرة دقائق.
- قومى بإحضار صينيه ويتم تغطيتها بورق الزبدة ثم افرغي محتويات الوعاء بداخلها واتركيها حتى تبرد تماما.
- ثم يتم وضع الصينية في الثلاجة
- لمده لا تقل عن اربع ساعات.
- يتم إزاله الملبن من الصينية، ثم يتم غمس سكين في النشا، وتقطيع الملبن مكعبات.
- بعد ذلك يتم غمس مكعبات الملبن في خليط من السكر والنشا.
- يوضع في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.
طريقه عمل الملبن بدون جيلاتين
قد لا يتوفر الجيلاتين في المنزل, ولكن هذا لن يمنعك من تحضير ملبن شهي ولذيذ، وطريقه تحضير كالاتي:
المكونات:
- 2 كوب من السكر.
- كوبين وربع من الماء.
- نصف كوب من النشا.
- عصير نصف ليمونه.
- فانيليا.
- ذره ملح.
طريقه التحضير:
- احضري وعاء مناسب وضعي كوبان من السكر مع كوب إلا ربع من الماء وعصير نصف الليمونة واخلطيهم جيداً ويرفع على النار حتى الغليان ويترك في حالة الغليان لمدة خمس دقائق.
- أحضري وعاء أخر وضعي النشا والملح وكوب إلا ربع من الماء ويتم التقليب جيداً حتى تمام ذوبان النشا.
- يرفع الخليط على النار مع استمرار التقليب حتى يتغير قوام الخليط ويصبح غليظ.
- يتم رفع خليط النشا من على النار والبدء في إضافة خليط الشربات من الوعاء الأول تدريجيا.
- يتم إضافة ثلث كمية الشربات والتقليب حتى يتم المزج جيداً.
- ثم يتم إضافة ثلث آخر من الشربات مع استمرار التقليب.
- ثم يضاف الثلث الأخير من الشربات والتقليب جيداً ثم يرفع على النار مرة أخري مع استمرار التقليب حتى الغليان.
- يتم تهدئة النار تماما مع استمرار التقليب كل خمس دقائق مع تغطية الوعاء.
- يترك الخليط على نار هادئة مع تغطية الوعاء لمدة تتراوح بين ساعة ونصف إلي ساعتين ونصف مع استمرار
- التقليب كل خمس دقائق حتى يتحول الخليط من اللون الأبيض إلى الأصفر الذهبي.
- يتم نثر قليل من النشا في صينية وافراغ خليط الملبن على النشا، وباستخدام ملعقة اجعلي سطح الخليط متساوي، ثم أنثري القليل من النشا على الوجه.
- يتم تغطية الصينية بالبلاستيك ويترك لمدة تتراوح بين ٦ ساعات إلي يوم كامل.
- يتم قلب الصينية على سطح مستوي ويتم تقطيعه مكعبات ويغمس كل مكعب في خليط من النشا والسكر ويقدم.
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