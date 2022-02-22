طريقة عمل الملبن على أصوله بمكونات غير مكلفة وبطعم ألذ وأحلي من الجاهز

طريقه عمل الملبن، يعتبر الملبن من اشهر حلويات المولد النبوي الشريف الشهية والمحببة لدى الكثير من الأشخاص، ويوجد أنواع مختلفة من الملبن فمنه السادة ومنه بالمكسرات، ويمكن استخدامه في حشو أنواع كثيرة من المخبوزات، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة عمل الملبن بطريقه سهله وبسيطه، وبمكونات متوفرة لديك في المنزل للحصول على ملبن شهي ولذيذ.

طريقه عمل الملبن

اصنعي لأفراد أسرتك اشهي وألذ ملبن بطريقه سهله وبسيطه وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات:

كوب من الماء.

كوب ألا ربع من سكر.

ربع كوب من النشا.

ملعقه كبيره من الجيلاتين البودره.

طريقه التحضير

يتم إحضار وعاء مناسب ووضع الماء بداخله وإضافة كلا من النشا والجيلاتين والتقليب جيداً حتى تمام الذوبان

يرفع الخليط على نار متوسطه، ثم يتم إضافة السكر، مع التقليب المستمر حتي تمام الغليان.

يتم الاستمرار في التقليب على نار هادئه لمده عشرة دقائق.

قومى بإحضار صينيه ويتم تغطيتها بورق الزبدة ثم افرغي محتويات الوعاء بداخلها واتركيها حتى تبرد تماما.

ثم يتم وضع الصينية في الثلاجة

لمده لا تقل عن اربع ساعات.

يتم إزاله الملبن من الصينية، ثم يتم غمس سكين في النشا، وتقطيع الملبن مكعبات.

بعد ذلك يتم غمس مكعبات الملبن في خليط من السكر والنشا.

يوضع في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

طريقه عمل الملبن بدون جيلاتين

قد لا يتوفر الجيلاتين في المنزل, ولكن هذا لن يمنعك من تحضير ملبن شهي ولذيذ، وطريقه تحضير كالاتي:

المكونات:

2 كوب من السكر.

كوبين وربع من الماء.

نصف كوب من النشا.

عصير نصف ليمونه.

فانيليا.

ذره ملح.

طريقه التحضير: