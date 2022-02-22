أفضل طريقة لعمل البسبوسة في البيت أحلى طعم مرملة ولذيذة وبدون أي تكاليف

الجميع يبحث عن الطريقة الخاصة بعمل البسبوسة، وذلك لأن البسبوسة اخد أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة التي يمكن اعدادها في المنزل بشكل بسيط، وبمكونات متوفرة في كل بيت وتكاليف لا تذكر، فضلا عن الحصول على مذاق ألذ وأطعم من البسبوسة الجاهزة، وإذا رغبتم في معرفة مكونات البسبوسة تابعوا معنا هذا المقال.

مكونات البسبوسة السادة

من المكونات المعروفة لتحضير البسبوسة في المنزل بكل سهولة هي المكونات التالية:

عليك إحضار مقدار من السميد ويكون بمعدل 3 أكواب.

كوب واحد ونصف من السكر.

4 كوب من السمنة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

كوب من اللبن الرائب.

مكونات شربات البسبوسة

سوف نوضح لكم أهم المكونات الخاصة بعمل الشربات الذي نسقي به البسبوسة، وذلك على هذا الشكل:-

إحضار 3 أكواب من السكر الأبيض الناعم.

كوبان من الماء.

عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل الشربات

لا بد في البداية أن نضع كلا من الماء والسكر على النار.

ننتظر حتى يبدأ هذا الخليط بالغليان نضيف كلا من عصير الليمون، وماء الورد.

يمكننا أن نضيف نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا، وذلك حسب الرغبة.

طريقة عمل البسبوسة السادة