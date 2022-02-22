بدون رجيم الشوربة الحارقة للدهون لإنقاص الوزن 3 كيلو أسبوعيا هتخسي بدون حرمان

في الآونة الأخير أصبح فكرة اتباع حمية غذائية صحية وسواس لدى الكثيرين، وذلك رغبة منهم في التخلص من الدهون الزائدة المتواجدة في الجسم، والتي تسبب لهم الكثير من المشاكل الصحية، فضلا عن استواء الشخص دائما من مظهره العام لذا اليوم بدون رجيم قاسي وبدون الخضوع لأي وسائل واتباع سبل غير مرغوبة سوف نوضح لكم الشوربة الجبارة التي تعمل على تفتيت وإصابة هذه الدهون، وذلك على هذا النحو الآتي.

الشوربة الحارقة للدهون

إحضار صدور فراخ حسب الرغبة.

ملعقة كرفس.

ملعقة زنجبيل.

ملعقة قرفة مطحونة.

ملعقة من زيت الزيتون.

حوالي ملعقة كركم.

ملعقة ملح.

2 حبة من البطاطس.

2 حبة من الجزر.

ماء ساخن حسب الحاجة

طريقة التحضير

إليكم الخطوات التالية من أجل إعداد أفضل شوربة تساعد على حرق الدهون والتخلص منها، وذلك على هذا النحو:-

حيث أنه لا بد من القيام بإحضار إناء، ووضع فيه الفراخ والبدء في تقطيع كلا من الجزر والبطاطس، ومن ثم إضافة الماء.

وفيما بعد تحتاج إلى وضع الكرفس وكافة التوابل السابق احضرها.

فيما بعد تحتاج إلى ترك هذه المكونات لمدة من الزمن حتى تنضج.

يتم تناول الشوربة بشكل دائم فهي تعد من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى خسارة الوزن وإذابة الدهون.

بعض النصائح لنجاح الرجيم

إذا رغبتي في أن تتبع نظام غذائي صحي وسليم عليك السير على هذا النهج والالتزام بالنصائح الآتية:-