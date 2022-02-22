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عمر شويل - جدة طريقة عمل بلح الشام بمكونات بسيطة وسهلة من المنزل وبكل سهولة - ثقفني
بلح الشام يكون حلوى سورية، كما أن العجينة يتم تشكيلها وسقيها بالقطر، هذا بجانب أن تناولها منتشر بالمملكة العربية السعودية وكذلك بلاد الشام ومصر وتركيا والسودان، وغيرهم، كما أن هذه الحلوى تشتمل على العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، وذلك يرجع إلى مكوناته، إذ أن بلح الشام يشتمل على البروتين الحيواني بالبيض، كذلك يوجد به بروتين نباتي بالقمح، هذا بجانب أن بلح الشام يعتبر من بين الأكلات المليئة بالسعرات الحرارية وكذلك الكولسترول والدهون، حيث أنه يضم ما يقرب من 477 سعر حراري وكذلك 210 من الكولسترول.
طريقة عمل بلح الشام بمكونات بسيطة
- كوب واحد فقط من الدقيق.
- كوب واحد من الماء.
- ¼ فنجان زيت.
- عدد ثلاث حبات من البيض.
- القليل من النشا.
- القليل من الفانيليا.
- رشة من الملح.
- شربات.
مكونات القطر
- كوبان فحسب من السكر.
- كوبان فقط من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
- القليل من الفانيليا.
طريقة تحضير بلح الشام
- في البداية قومي بإحضار وعاء على النار، ومن ثم قومي بوضع كلاً من الماء والزيت إلى أن يتم الغليان جيداً.
- بعد ذلك قومي بوضع كلاً من النشا وكذلك الدقيق والفانيليا وتابعي التقليب بشكل جيد إلى أن يصير العجين متماسك.
- بعدها قومي برفع العجين من على النار وتابعي المزج جيدًا، ومن المفضل استخدام العجّان وبعد ذلك اتركيها قليلًا إلى أن تهدأ.
- بعد ذلك قومي بوضع البيض تدريجياً وتابعي المزج بشكل جيد.
- بعدها قومي بوضع العجين بعد ذلك بقمع الحلويات لتقومي بتشكيل بلح الشام ومن ثم ضعيه بزيت ساخن.
- بعد ذلك ترقبي إلى أن يتحول اللون إلى اللون الذهبي وبعدها اغمريه بالشربات البارد.
- قومي برفع بلح الشام من الشربات ومن ثم قومي بتصفيته ووضعه بطبق التقديم.
- بعد ذلك لكي تقومي بتحضير القطر فلا بد أن تقومي بإحضار وعاء لتضعي به السكر والماء وترقبي إلى أن يتم الغليان.
- قومي بوضع عصير الليمون والقليل من الفانيليا ومن ثم اتركي الخليط حتى مرور دقيقتين على نار متوسطة وبعدها قومي برفعه عن النار.
- اتركي الشربات إلى أن يهدأ لكي تضعي به بلح الشام.
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