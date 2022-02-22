بسكويت الشوفان المفيد: بأسهل طريقة ممكن تتخيلها

يعد بسكويت الشوفان المفيد من أفضل المخبوزات التي تفيد الجسم بالكربوهيدرات المطلوبة للجسم وتعتبر هذه الطريقة منتشرة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والبلدان العربية والعالم العربي ومن السهل عمل بسكويت الشوفان بعدة طرق مختلفة منها بالعسل والتمر والزبيب واخري كثيرة ويمكن عمل هذه الطريقة بالمنزل وبدون تكلفة باهظة وارخص من المخابز أماكن بيعها ومن خلال موقع ثقفني تتعرفون على طريقة بسكويت الشوفان المفيد وبطرق سهلة جدا لعام 2022.

مكونات بسكويت الشوفان المفيد

يعد بسكويت الشوفان المفيد من الأنواع المغذية والمفيدة جداً للأطفال والآن سوف نتعرف على مكوناتها وهي كما يلي:-

نصف كوب من الشوفان ( سريع التحضير ).

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف كوب من الزبيب.

٤/٣ كوب من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من السكر.

٤/٣ كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف أصابع من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة إعداد وتحضير البسكويت

طريقة تحضير هذا البسكويت من أكثر الطرق التي لا تستغرق مدة كبيرة في القيام بتحضيرها وهذه الطريقة هي كما يلي:-

نحضر إناء العجن ونضع به كمية الدقيق المطلوبة بعد أن ننخلها جيداً ثم نضيف عليه البيكنج بودر، والبيكنج صودا والشوفان والسكر والزبيب ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضع على هذه المكونات الزبدة والحليب بالتدريج ونقوم بالعجن باليد عدة دقائق حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح نظيف مرشوش عليه قليل من الدقيق، ونفردها بالنشابة بسمك حوالي واحد سم. ثم نقوم بتقطيعها باستخدام قطاعه على شكل دوائر، نرص العجين في صينية مدهونة بقليل من الزيت ( مع مراعاة ترك مسافة بينهم ). ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ درجة مئوية ونتركه البسكوت حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي الجميل.

طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل

تعتبر طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل من الطرق المشهورة وتنال إعجاب الجميع وهي كما يلي:-

المكونات

90 جرام من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

90 جرام من الدقيق.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

90 جرام من الشوفان.

90 جرام من السكر الناعم.

طريقة التحضير