طريقة عمل الدبس المركز في المنزل بثلاث مكونات فقط بطريقة سهلة وبسيطة للغاية

الدبس المركز ، يعد بمكونات بسيطة للغاية وليست مكلفة، كما أن طريقة تحضيره كذلك سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من الجهد أثناء تحضيره، كما أنه يدخل في إعداد العديد من الوصفات والاكلات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل دبس الرمان التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدبس المركز.

مكونات الدبس المركز

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة للغاية كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات الدبس ومكوناته كالتالي:

مقدار لتر ونصف من ماء أو عصير الرمان الصافي الخالي من الشوائب.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

كوب إلا ربع من عصير أو ماء الليمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدبس المركز وطريقة تحضيره كالتالي: