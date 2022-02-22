بكيلو قشطة فقط اعملي 2 كيلو سمن بلدي في الخلاط بطعم وقوام احلي من الجاهز

السمن البلدي من أسهل ما يمكن أن تقوم رببة المنزل بإعداده بشكل بسيط وسريع في المنزل، وبأقل الإمكانات، ولا يستدعي الأمر مزيد من الوقت، أو الجهد من ربة البيت، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم طريقة من الممكن عن طريقها أن يتم عمل أفضل مكون من السمن البلدي، وبكل سهولة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في عمل السمن البلدي، وأهم المكونات التي من خلالها سيكون من السهل عمل السمن البلدي

مكونات طريقة عمل السمن البلدي بكيلو قشطة

أهم المكونات الدهنية والتي من خلالها من الممكن أن يتم تحضير أشهى الوصفات للمأكولات الشرقية، وتعتبر طريقة التحضير بسيطة جدا لعمل أفضل الأنواع من الدهون الطبيعية، حيث تعد السمن البلدي نوع من الدهون الطبيعية سهلة الاستخدام لكونها متوفرة دوما من مكونات منزلية بسيطة، ومن خلال الآتي من تلك السطور نعرض المقدار الأبسط، والذي من الممكن من خلاله أن نستخرج نوع السمن البلدي المكتمل الدسم والخالي من أي دهون مهدرجة، وفيما يلي مقدار السمن الأساسي، من الممكن أن نقوم بالتحضير للسمن البلدي من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

كيلو من القشطة.

مكعبات من الثلج.

قدر ملائم.

وعاء مناسب.

طريقة تحضير السمن البلدي بكيلو قشطة

من الممكن أن تقوم ربقة المنزل بالتحضير لوصفة مميزة من السمن البلدي وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالخطوات الآتية:

في البداية على ربة المنزل أن تقوم بوضع القشطة في الوعاء الملائم مع تقليبها بالأداة الملائمة كمضرب السلك اليدوي.

التقليب المستمر يعط في البداية الملمس الكريمي للقشطة ولكن عليك الاستمرار في التقليب.

نقوم بوضع المكعبات من الثلج والاستمرار بالتقليب ونلاحظ تحول ملمس القشطة للخشن حيث تبدأ الزبد الطبيعي في أن تنفصل عن مكونات السمن.

بعد ذلك يتم استخراج الزبد الطبيعي وفصله تماما عن السوائل الموجودة في القشطة.