لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

المهلبية بالشعرية من السهل جدا أن تقومي بعملها وتحضيرها وبكل سهولة لأطفالك كنوع من أنواع التحلية الباردة والسريعة، والتي يقبل بشكل كبير مختلف الأطفال عليها لقوامها المميز وطعمها الرائع، كما أنها تعد من بين أهم الحلى الشرقي سريع التحضير ومن أهم المكونات الأساسية كما يتضح هو مكون الشعرية لذا لا بد من توفرها مع المكونات الأخرى والتي سنتعرف عليها من خلال الآتي من تلك السطور القليلة المقبلة، والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن أهم المكونات التي تعطي أفضل نتيجة لمهلبية الشعرية وتعطي القوام والطعم المميزين، ومن ثم نتعرف أيضا على الطريقة التي من الممكن أن تقومي من خلالها بعمل أفضل نوع من أنواع المهلبية والخطوات بمزيد من التفصيل.

مكونات إعداد حلوي المهلبية بالشعرية

لعمل أفضل أنواع مهلبية بالشعرية من الممكن أن نحضر المكونات التي تسعد في التعزيز من النكهة المميزة لمزيج المهلبية، وتلك الطريقة تساعدك في إنجاز عمل أفضل نوع من أنواع الحلوى الشرقية سريعة التحضير، ويفضل تناولها الكبار، والصغار، وبأقل الإمكانات وفي أسرع وقت من الممكن أن تقومي بتحضير المهلبية على هذا النحو الآتي، لعمل المهلبية بالشعرية من الممكن أن يتم تحضير المكونات الآتية

كوب من الشعرية.

كوبان من الحليب.

ملعقة من النشا.

نصف كوب من السكر.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من السمن البلدي.

ملعقة من الفانيليا.

قدر ملائم.

طريقة إعداد حلوي المهلبية بالشعرية

لعمل الوصفة من الممكن أن نتبع الآتي في تلك الخطوات القادمة:

أحضري القدر الملائم، وقومي بتحمير الشعرية في ملعقة السمن مع الزيت.

الشعرية إلى اللون الملائم يتم وضع بقة المكونات مع التقليب الجيد.

نلاحظ أن المزيج تزداد كثافته.

يتم ضرب المكونات بالكامل وهي على النار مع تهدئتها تماما باستعمال الهاند بلندر.

استمري في التقليب حتى تجدي أن الخليط تزداد الكثافة الخاصة به ويتحول لقوام كريمي ناعم ولا بد وأن يكون خالي تماما من تواجد أي تكتلات حينها لا بد من رفع مقدار المهلبية من فوق النار.