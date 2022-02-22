نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تناولوا كوب من هذه الأعشاب يوميا ووداعا مشاكل النسيان والتشتت وعدم التركيز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج المخ وخلايا الدماغ إلى تغذية مقاما يحتاج لها باقي أجزاء الجسم، بل بالعكس أنها تحتاج إلى اهتمام ورعاية اكبر لأن عند حدوث تلف في خلاياه لا يتم تجديدها مرة أخرى، لهذا يجب الاهتمام بِالمشروبات والأطعمة التي تزيد من نشاط خلال المخ وتجعلها تؤدي وظائفها بشكلاً أفضل مما ينعكس على تحسين القدرة العقلية للشخص، من حيث التذكر وعدم النسيان وتجنب مشاكل التشتت وعدم الانتباه.

أعشاب تساعد في تقوية الذاكرة

توجد مجموعة كبيرة من الأعشاب الطبيعية التي عند تناولها تضيف للجسم التغذية التي يحتاج لها العقل، كما أن مشروب البنجر والرمان يساعد كذلك على تدفق الدم وتغذية خلايا الدماغ، وهذه هي بعض من الأعشاب الهامة ومنها:

الزعتر

يعتبر الزعتر واحد من الأعشاب التي تقوم بتقوية الذاكرة ورفع كفاءة التركيز والتغلب على مشكلة التشتت، حيث أنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الزيوت المتطايرة، وهذه الزيوت لها خصائص هامة ومن بينها قدرتها على زيادة الأحماض الدهنية، والأوميغا 3، وتعمل هذه الأحماض على حماية الدماغ من التدهور، والذي يكون مرتبط بـ الخرف الناتج من التقدم في العمر.

الريحان

يعتبر الريحان من الأعشاب القوية والذي يتم استخدامه لما له من خصائص طبية كثيرة، بالإضافة إلى احتوائه على زيوت عطرية طيارة ومن بينها التربين والفلافونويد، كما أن عشبة الريحان لها قدرة على علاج تلف الدماغ، ويرجع ذلك إلى قدرته على تقليل التوتر كما أنه يساعد في تحسين الدورة الدموية في الدماغ، لهذا ينصح الأطباء بأن يتم استخدام زيت الريحان لتعزيز التركيز والذاكرة.

المرمرية

تتميز عشبة المرمرية بقدرتها على إصلاح تلف الجذور المحور، التي تتواجد داخل المخ كما أنها تحتوي بداخلها على مضادات الأكسدة التي تقف مانعة في ظهور الشيخوخة، كما أنه تحمي الدماغ من مرض الزهايمر.

عشبة الجينسنغ

تعتبر هذه العشبة من أشهر الأعشاب الطبيعية التي لها فوائد رهيبة للغاية لجسم الإنسان، حيث تحتوي على مضادات الإلتهابات والتي تقلل مستوى البيتا أميلويد في المخ، والتي يرتبط ارتافعها ارتباط شديد بأسباب الإصابة بالزهايمر، فضلا عن فوائدها الأخرى لجسم الإنسان التي من الممكن الاستفادة منها كذلك.