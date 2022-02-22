بكيلو من الحليب اعملي الجبن الرومي في البيت دون الحاجة إلى شراءها

تعد الجبن الرومي من أنواع الجبن المعروفة والمشهورة والتي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، كما انها تعد من ألذ أنواع الجبن التي يتم استخدامها في وصفات كثيرة من الطعام، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها في البيت دون الحاجة إلى شراءها من الخارج، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحليب والقشطة ومكونات آخرى إقتصادية، كما تتعدد أنواع الجبن هناك الجبن الشيدر والموتزاريلا والفيتا وأجبان آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الجبن الرومي اللذيذ في البيت دون الحاجة إلى شراءها من الخارج.

مقادير عمل الجبن الرومي

تحتوي الجبن الرومي على مكونات بسيطة وغير مكلفة وإقتصادية هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

حبة مسلوقة من البطاطس.

كيلو من الحليب.

كوب إلا ربع من الماء المثلج.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

علبة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

شاش نظيف.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الجبن الرومي بشكل إقتصادي في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

نحضر إناء عميق ونقوم بوضع اللبن على نار عالية حتى يغلي اللبن، ثم نقوم بإضافة الزبادي مع التقليب لمدة لا تقل عن ٥ دقائق حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الأسود الحصى مع الملح والماء المثلج مع الاستمرار بالتقليب حتى تتجانس جميع المكونات. نضيف البطاطس المهروس مع القشطة ونستمر بالتقليب حتى تتجانس المكونات. ثم نحضر مصفاة مع تبطينها بالشاش ثم نسكب بها الخليط مع تركه بالمصفاة لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة. بعد مرور الوقت نخرج الخليط من الشاش ونضعه بشاش آخر مع الضغط عليه بثقل، ونتركه لمدة ١٢ ساعة آخرى. نقوم بتكرار هذه العملية ٤ مرات حتى نحصل على جبنة رومي متماسكة وناجحة، ثم نحتفظ بها في الثلاجة لحين استخدامها. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى جبنة رومي في المنزل لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات حيث يمنع هشاشة العظام ولين العظام.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة ويعطينا جسم صحي ورشيق وعظام صلبة.

طريقة عمل القشطة

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير القشطة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-