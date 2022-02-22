نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاجن المكرونة بالفراخ والخضار أحلى طواجن تشرفك في عزومات رمضان واقتصادية في المقال التالي
طاجن المكرونة بالفراخ والخضار تعتبر من الأطباق التي يفضلها العديد من الأشخاص سواء كان كبار أو صغار كما يجب الإشارة أن طاجن المكرونة بالدجاج تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة بصورة كبيرة للغاية حيث تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة تحضير هذا الطبق الذي ترغب جميع أفراد الأسرة بتحضيره بجانب العديد من الأطعمة المختلفة الأخري.
حيث يمكنكم تقديم هذا الطبق بجانب السلطات والمقبلات المختلفة والمشروبات الغازية الرائعة، حيث يمكنكم تحضير هذا الطبق بكل سهولة في المنزل كما تعتبر المكرونة من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص في جميع انحاء العالم حيث تعتبر من الأطباق الرئيسية كما تحتوي على فائدة كبيرة للغاية، تابعوا معانا طريقة تحضير طاجن المكرونة بالدجاج والخضار بكل سهولة.
طريقة عمل طاجن المعكرونة بالفراخ
تلك الطريقة بسيطة وسهلة التحضير وسوف تشرفك على مائدة رمضان في العزومات.
المكونات
- عبوة من المعكرونة.
- نصف كيلو من صدور الدجاج.
- علبة من الصلصة
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- ملعقتان كبيرتان من الزعتر الطازج.
- ملعقة من الشطة.
- كوبان من الجبن.
- ملعقة كبيرة من الريحان الطازج.
- رشة من الملح.
- رشة من مسحوق الفلفل الأسود .
طريقة طاجن عمل المكرونة بالفراخ
يمكنكم تحضير المكرونة بالدجاج بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة للغاية الآتية :
- في البداية يجب عليكم قطع صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة للغاية.
- ثم يتم مزج قمه الدجاج مع الصلصة.
- بعد ذلك يتم سكب الخليط فوق المكرونة ويتم تحريك جميع المكونات مع بعضها جيدا.
- ثم يتم تسخين المزيج على نار متوسطة ويتم رش التوابل والأعشاب فوق الخليط ويتم إضافة الزبدة بعد ذلك.
- ثم يتم وضع الخليط في طاجن بالفرن ثم يتم إضافة الجبن والريحان الطازج بعد ذلك.
- بعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ١٤٠ درجة مئوية حتى تذوب الجبنة فوق الخليط بعد ذلك.
- ثم يمكنكم بعد ذلك تقديم طاجن المكرونة بجانب العديد من السلطات والمقبلات المختلفة.
- والعديد من المشروبات الغازية الرائعة.
- كما يمكنكم عمل طاجن المكرونة بالعديد من الحشوات المختلفة والعديد من الطرق المختلفة أيضا بكل سهولة في المنزل.
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