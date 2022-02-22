طاجن المكرونة بالفراخ والخضار أحلى طواجن تشرفك في عزومات رمضان واقتصادية

طاجن المكرونة بالفراخ والخضار تعتبر من الأطباق التي يفضلها العديد من الأشخاص سواء كان كبار أو صغار كما يجب الإشارة أن طاجن المكرونة بالدجاج تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة بصورة كبيرة للغاية حيث تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة تحضير هذا الطبق الذي ترغب جميع أفراد الأسرة بتحضيره بجانب العديد من الأطعمة المختلفة الأخري.

حيث يمكنكم تقديم هذا الطبق بجانب السلطات والمقبلات المختلفة والمشروبات الغازية الرائعة، حيث يمكنكم تحضير هذا الطبق بكل سهولة في المنزل كما تعتبر المكرونة من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص في جميع انحاء العالم حيث تعتبر من الأطباق الرئيسية كما تحتوي على فائدة كبيرة للغاية، تابعوا معانا طريقة تحضير طاجن المكرونة بالدجاج والخضار بكل سهولة.

طريقة عمل طاجن المعكرونة بالفراخ

تلك الطريقة بسيطة وسهلة التحضير وسوف تشرفك على مائدة رمضان في العزومات.

المكونات

عبوة من المعكرونة.

نصف كيلو من صدور الدجاج .

. علبة من الصلصة

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من الزعتر الطازج.

ملعقة من الشطة.

كوبان من الجبن.

ملعقة كبيرة من الريحان الطازج.

رشة من الملح.

رشة من مسحوق الفلفل الأسود .

طريقة طاجن عمل المكرونة بالفراخ

يمكنكم تحضير المكرونة بالدجاج بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة للغاية الآتية :