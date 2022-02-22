اصنعي بنفسك كريم سبوتلس بمكونات طبيعية بدل من شرائه وتمتعي ببشرة أكثر نضارة

كريم سبوتلس الطبيعي ، كريم سحري يحتوي على مادة الليمون الطبيعية التي تتميز بقوتها الفعالة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، كما يحتوي على الحليب الذي يعمل على إزالة الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة ويزيل البقع الداكنة ويمنح البشرة لمسة جمالية رائعة، ويزيد من نعومة البشرة ويحميها من الجفاف وعوامل الطبيعة الضارة، كما يساعد على إزالة الرؤوس السوداء المزعجة التي تشوه مظهر الوجه، وطريقة تحضيره بالمنزل بسيطة للغاية ولا تكلفنا وقت طويل ولا مصروفات باهظة الثمن، ومكوناته طبيعية توجد في كل مطبخ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم سبوتلس الطبيعي بمكونات بسيطة بالمنزل وبأقل تكلفة حتى نمنح البشرة النعومة والحيوية في دقائق.

مكونات كريم سبوتلس الطبيعي

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

كبسولة من فتامين سي.

ملعقة صغيرة من حليب البودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم سبوتلس بمكونات طبيعية بدل من شرائه بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيداً حتى نحصل على قوام كريمي رائع. نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه وندلك برفق. نترك الكريم على الوجه لمدة ساعتين، ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد. نكرر وضع الكريم على البشرة مرة واحدة يومياً قبل النوم حتى نحصل على بشرة نضرة وجميلة.

فوائد كريم سبوتلس الطبيعي للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد رهيبة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-