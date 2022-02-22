طريقة عمل الشعرية بالحليب والمكسرات بطعم لذيذ أحلى من الجاهزة

تعتبر الشعرية بالحليب والمكسرات ، من أجمل أطباق الحلويات المحببة لدى الكثير من الناس وخاصة الأطفال، فهم يرغبون في تناولها بشكل دائم، فهي تمتلك طعم جميل ونكهة الفانيليا الرائعة التي تجعل رائحتها شهية، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على بناء الجسم والعضلات، وقيمتها الغذائية عالية للغاية حيث تمنح الجسم الشعور بالدفء وتعطيه الطاقة اللازمة، كما يمكن إضافة بعض النكهات الجميلة لها حتى تعطيها طعم مميز ورائحة جميلة، وهى من الأطباق التي تشتهر بها جميع البلدان العربية ويفضلون إعدادها في البيت بدل من شرائها من الخارج، وهو يتكون من الحليب الذي يساعد على بناء الجسم ويقوي العظام، ويمكن عمل الشعيرية بالمكسرات، أو القشطة، أو الحليب والسكر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الشعرية بالحليب والمكسرات بطعم لذيذ وشهي أحلى من محلات الحلواني بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل الشعرية بالحليب والمكسرات

تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على صنع طبق طيب ومختلف عن الأطباق الأخرى سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كيلو من الشعرية.

لتر من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من السمنة البلدي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

كوب من الماء الدافئ.

طبق صغير من المكسرات المشكلة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير الشعرية بالحليب والمكسرات بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نضيف الشعرية ونقلبها جيداً حتى تصبح لونها ذهبي جميل. ثم نقوم بإضافة الماء، والحليب على الشعرية ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نهدئ النار قليل ونغطي الحلة. بعد مرور عشر دقائق نقوم برفع الغطاء، ثم نقوم بإضافة السكر والسمنة البلدي، والفانيليا ونقلب باستمرار. ثم نغطي القدر مرة أخرى ونترك على النار لمدة عشر دقائق حتى تنضج الشعرية تماماً. نرفع الحلة من على النار، ثم نحضر طبق التقديم ونصب الخليط داخله ونضع على الوجه المكسرات وبألف صحة وهنا.

سر نجاح الشعرية بالحليب والمكسرات

توجد بعض الأسرار البسيطة التي تساعدنا على عمل طبق حلو ورائع المذاق سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

التقليب المستمر أثناء تحمير الشعرية حتى تصبح ذهبية اللون.

يفضل وضع الماء حتى تستوي وتنضج تماماً.

عدم غلق الحلة حتى لا يفور الحليب.

يفضل وضع السكر بعد مرور عشر دقائق.

يجب تقديم الشعرية ساخنة حتى لا تتماسك.

وضع الفانيليا يجعل رائحتها جميلة.

طريقة عمل الشعرية بالقشطة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الشعرية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-