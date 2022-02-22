بكوب قشطة اصنعي الغريبة البيتي بقوام ناعم أحلى من المخابز

الغريبة ، من أجمل أنواع الحلويات الناعمة التي تستطيع جميع الأمهات القيام بعملها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من محلات الحلواني بأسعار غالية الثمن، كما تعرف الغريبة بنعومة قوامها وطعمها الطيب ومذاقها الحلو الذي يجذب الناس إليها، وهى حلوى سريعة التحضير ولا تستغرق وقت طويل أثناء إعدادها، ومكوناتها بسيطة ولا يخلو مطبخ منها، ويمكن تشكيلها على حسب الأشكال التي ترغبين فيها، وتزين بالمكسرات اللذيذة التي تعطي له طعم ورائحة مختلفة عن الحلويات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الغريبة البيتي بالقشطة أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات الغريبة البيتي بالقشطة

تحتوي على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر. كوب من الزبدة. كوب من القشطة. نصف كوب من السكر البودرة. بيضة واحدة. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الغريبة البيتي بالقشطة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به السكر، والزبدة ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.

ثم نقوم بإضافة القشطة، والبيضة، والفانيليا ونخفق مرة أخرى حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل.

نقوم بلف العجينة على شكل كورة، ونضعها في كيس من البلاستيك وندخلها الثلاجة لمدة عشر دقائق.

نحضر صينية كبيرة غير مدهونة، ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم ونرصها على الصينية.

نقوم بالضغط على الكرات بواسطة أصابع اليد حتى تأخذ شكل القرص.

نقوم بتزينها بالفسدق، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج تماماً.

سر نجاح الغربية بالبيتي بالقشطة

توجد أسرار بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

خلط السكر والزبدة جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط فاتح. تسخين الفرن قبل وضع الصينية داخلها. إضافة الدقيق بالتدريج حتى نحصل على القوام المناسب. وضع الفانيليا يجعل طعمها رائع ورائحتها جميلة. كما يفضل مراقبة الغريبة جيداً أثناء التسوية حتى نحصل على لون ذهبي جميل. يفضل وضع الصينية على الرف الأوسط حتى لا تحترق. عدم وضع أي مواد رافعة حتى لا تتفتت.

طريقة عمل القشطة بالمنزل

سوف نتعرف على طريقة عمل القشطة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-