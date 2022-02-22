بمكون شبيه بالخشب يمكنك صنع الحلاوة الطحينية على طريقة المصانع

دائمًا ما أقوم بتشجيع صنع الأكلات المنزلية أفضل من الأكلات المتواجدة في المحلات التجارية التي لا يعرف لها أساس، لذلك حرصت اليوم على إحضار لكم وصفة شهية للغاية من فانيلا ومستكة تستطيع أن تقوم بصنع الحلاوة الطحينية الشهية بدون أن تقوم بوضع أي مكونات باهظة الثمن مثل الحليب المجفف وأشياء من هذا القبيل، لذلك نحن هنا فقط لنتعرف على ما هي هذه المكونات لتتعرف على الوصفة المشابه لوصفات المصانع.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

يوجد مكون أساسي يجب أن يقوم البعض بشرائه حتى تحصل ربة المنزل على أفضل حلاوة طحينية يمكنها أن تقوم بتذوقها، وإليك الآن المقادير وطريقة العمل:

ثلاث جذوع صغيرة من عرق الحلاوة أو العصلج أو السابوناريا أو الدعاك أو عشبة الصابون والكثير من الأسماء الأخرى.

مقدار من الماء.

كوبان ونص الكوب من الطحينية الحمراء.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

نصف كوب من عسل الجلوكوز.

عصير نصف لمونة صغيرة.

طريقة التحضير