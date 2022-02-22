معشوقة الأطفال..في 10 دقائق بس هتعملى احلي ميني بيتزا بعجينة هشه وقطنية أولادك هيطلبوها كل يوم

احلي ميني بيتزا بعجينة هشه وقطنية ، اليمني بيتزا اللذيذة قومى بتحضيرها للأستمتاع بها بين وجبات الطعام بجانب كوب من الشاي أو القهوة أو النسكافيه، يمكنك إعطائها لأطفالك في اللانش بوكس معهم لا تحتاج لحيز كبير ومشبعة ولذيذة يحبها الأطفال، يمكنك أخذها معك في شنطة يدك تناوليها أثناء ذهابك للعمل اليومي، مكوناتها بسيطة ومتوفرة في المنزل يمكنك حشوة بأي مكون لديك كما يمكنك تحضير حشواتها اللذيذة الشهيرة بها.

احلي ميني بيتزا بعجينة هشه وقطنية

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير ميني بيتزا بعينة هشه وقطنية

مكونات عمل ميني بيتزا

كوبان من الدقيق.

كيس خميرة.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقتان من الحليب البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ماء دافئ للعجن.

حشوة الميني بيتزا

صلصة بيتزا.

قطعة طماطم.

قطع فلفل بارد.

طريقة تحضير الميني بيتزا

في وعاء كبير قومي بوضع كوبان الدقيق ومعهما ملعقة السكر والملح والحليب البودر ونصف ملعقة الكمون.

إذا كانت الخميرة بودر أيضًا قومي بوضعها وقلبي كافة المكونات الجافة مع بعضهما.

بماء دافئ إلى فاتر قومي بتقليب المكونات الجافة اصنعي عجين متماسكة ذات ملمس ناعم وطرية.

ظلي في تقليب العجين على الأقل لمدة 10 دقائق حتى تصلين للنتيجة الأفضل.

أتركي العجينة لترتاح وتختمر مدة تتراوح من ساعة حتى ساعتين.

بعد ذلك قسمي العجينة إلى كور صغيرة الحجم واتركيها ربع ساعة مرة أخرى لترتاح.

أحضري كور العجينة واضغطي عليها بيدك أو بالنشافة.

ضعي صلصة البيتزا على الوجه أولًا وبعد ذلك قومي بوضع الخضار قطع الفلفل الرومي وقطع الطماطم.

يمكنك إضافة الببروني أو دوائر هوت دوج لها للزيادة من طعمها.

توضع في الفرن على درجة حرارة مرتفعة مدة تتراوح من ربع ساعة حتى ثلث ساعة.

طريقة تحضير الميني بيتزا الجبن

طريقة اخري لعمل الميني بيتزا بحشوة الجبن

مكونات عمل الميني بيتزا بالجبن

كوبان من الدقيق.

كيس خميرة.

حليب دافئ للعجن.

رشه ملح.

حشوة الميني بيتزا

قطع فلفل رومي.

قطع طماطم.

مكس جبن.

قطع صغيرة هوت دوج.

صلصة بيتزا.

طريقة تحضير الميني بيتزا بالجبن