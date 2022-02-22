خلطة كريم بانثينول لتبييض وتفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والبقع للابد

كريم بانثينول أصبح من أهم أنواع الكريمات التي تستخدم لعلاج الكثير من مشاكل البشرة، فهو مرطب آمن على الجلد، وايضًا يساعد في التخلص من الاسمرار الذي قد يصيب العديد من المناطق في الجسم، ولذلك يمكن أن يستخدم كريم البانثينول بشكل مستمر حتى يحقق أفضل النتائج ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة استخدام هذا الكريم لتبيض البشرة.

استخدام كريم بانثينول بشكل مباشر على الجلد لتفتيح البشرة

قد يجهل الكثير من الناس أهمية كريم البانثينول في تفتيح البشرة ومفعوله السريع وطريقة الاستخدام كالآتي:

ادهني كريم بانثينول على الوجه بشكل دائري.

استمري في تدليك الوجه لمدة دقيقتين.

اتركي طبقة مناسبة من الكريم على البشرة لمدة ساعة.

اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر.

كرري استخدام الكريم مرتين أو ثلاثة خلال الأسبوع وهذه الطريقة تكون أفضل إذا كانت البشرة من النوع الجاف.

عصير الليمون وزيت اللوز

يمكنك دمج كريم البانثينول مع بعض المكونات الأخرى الطبيعية، وذلك سوف يحقق أفضل نتيجة في وقت سريع مع الاستفادة بالعديد من الفوائد الأخرى، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

كمية مناسبة من كريم البانثينول الخاص بالبشرة.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من زيت اللوز.

طريقة التطبيق والاستخدام

اخلطي المكونات التي تم تحضيرها مع بعض بشكل جيد حتى تتجانس.

اغسلي وجهك جيدًا قبل استخدام هذا الماسك.

جففي وجهك جيدًا.

وزعي الخليط على بشرتك جيدًا مع التدليك بشكل مستمر بشكل دائري.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة.

قومي بغسل بشرتك بعد ذلك بشكل جيد وباستخدام الغسول جيدًا.

كرري استخدام الماسك خلال الأسبوع أكثر من مرة.

فوائد كريم بانثينول عند استخدامه للبشرة

هذا الكريم ليس فقط يساعد على التفتيح فهو متعدد الفوائد بشكل كبير ومن أهم هذه الفوائد مايللي: