نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار حقنة البرد السحرية المعروفة بالخلطة السحرية كارثة صحية تسبب الوفاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقنة البرد السحرية والتي يلجأ لها بعض المرضى للعلاج من دور البرد كما يطلقون عليه والذي يكون ناتج من الإصابة بفيروس، وتأخذ هذه الحقنة في الصيدليات وهي تحتوي على مركبات ليس لها أي علاقة بعلاج نزلات البرد أو دور الانفلونزا، وتعتبر سحرية لأنها تشعر المريض بتحسن سريع وبعد أخذ حقنة واحدة، ولكن تم توضيح أن هذه الحقنة تعتبر كارثة على الصحة بسبب تأثيرها السلبي.

مكونات حقنة البرد السحريّة

تتكون حقنة البرد من كورتيزون ومسكن ومضاد حيوي، وهذه الخلطة هي ما تجعل المريض يشعر بتحسن سريع، وهي راحة مؤقتة، وتعتبر حقنة البرد ليس لها أي علاقة بعلاج نزلات البرد، حيث أنه لا يوجد علاجاً محدداً لعلاج نزلات البرد، ولكن يتم استخدام بعض الأدوية التي تعمل على تخفيف بعض الأعراض.

أضرار حقنة البرد على الصحة

تحتوي حقنة البرد على مسكن و كورتيزون ومضاد حيوي، وهي حقنة تؤثر على صحة الإنسان، ولا يوجد أي علاقة بينها وبين العلاج من دور البرد، ويأتي الضرر منها في كونها تحتوي على المضاد الحيوي والذي ليس له أي دور في التخلص من الفيروسات المسببة لدور البرد، ولكنه يقوم بالقضاء على البكتريا النافعة التي تتواجد داخل الجسم.

بالإضافة إلى تكوين سلالات بكتيرية لديها خصائص مقاومة للمضادات الحيوية، كما أن المسكن الذي تحتويه الحقنة قد يصيب الشخص بحساسية من المسكن أو يتسبب في الإصابة بالربو أو حساسية الصدر، بالإضافة إلى وجود الكورتيزون والذي له العديد من المشاكل الصحية عند زيادة نسبته في الجسم عن الحد المسموح به والذي يتم إفرازه بصورة طبيعية، لهذا ينصح الأطباء بعدم اللجوء إلى أخذ حقنة البرد كما يطلق عليها شعبياً أو الحقنة السحرية لأنها تسبب أضرار للجسم وليس لها أي علاقة بعلاج نزلات البرد.

وزارة الصحة المصرية تحذر من حقنة البرد

وكانت هيئة الدواء المصرية التابعة لمجلس الوزارء المصري قد حذرت من قبل من اتخاذ هذه الحقنة كعلاجا للبرد، وأوضحت بأنه لا يوجد بديل لهذه الحقنة ويجب استخدام الأدوية التي توصف تحت إشراف طبيب، مؤكدين على أن كل أدوية نزلات البرد تخفف من أعراضه فقط بحسب حالة كل شخص، وأوضحت أن الكوريتزون الموجود بهذه الحقنة الشهيرة يسبب ضعف في المناعة وأكثر المتأثرين بها هم مرضى السكر وضغط الدم المرتفع.