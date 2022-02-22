أحلي كيك الشاي اللذيذ بطريقة سهلة وشهية وصحية وبأقل تكلفة وأضمن من محلات الحلويات

كيك الشاي من أحلي وألذ الحلويات والمخبوزات المحببه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يعشقونها، وهي من الحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع محلات الحلويات بالبلاد العربية وخاصة في مصر، وكما أن لها عدة طرق وأصناف وأشكال مختلفة كثيرة، والكيك من أشهر الحلويات في الشرق الأوسط وهي مفيدة وتساعد في بناء جسم الأطفال، وكما تحتوي كيك الشاي علي قيمة غذائية عالية وكما أن غالبية مكونات كيكة الشاي الذيذ متواجدة في أي منزل، وتحتوي طريقتنا المميزة لعمل الكيك علي مكونات عالية القيمة الغذائية وذلك مثل البيض، والذي يعتبر من أهم العناصر الغذائية الهامة والتي تساعد على إمداد الجسم بالبروتينات الطبيعية، والتي تساعد على بناء الجسم والعضلات وتقويتها بشكل كبير وخاصة للأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، وذلك لبناء اجسامهم بصورة سليمة وصحية ومفيدةوهي سهلة التحضير وأقل تكلفة وأحلي من الموجودة في محلات المخبوزات والحلويات، ويجب عليك أن تتبعي خطوات طريقتنا المميزة واللذيذة وبطعم رائع ومكوناتها بسيطة لعمل كيك الشاي.

أفضل طريقة لعمل كيكة الشاي ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك الشاي علي أصوله، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك ما نؤكد عليه دائما، والذي يساعدنا على التأكد من صحة وسلامة عملها، كما يساعد عملها في المنزل علي تقديم أفضل طريقة صحية لعمل أحلي كيك الشاي، وذلك لضمان إختيار أفضل المكونات الغذائية المضافة لها وذلك من الناحية الغذائية والصحية، ودائما ما ننصح بعمل كيك الشاي في المنزل وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة، والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض الخطيرة الأخري.

المكونات

أربعة بيضات.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب من اللبن.

باكو بيكنج بودر.

دقيق الحلويات حسب الرغبة.

طريقة التحضير