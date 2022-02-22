تعرفى على كنوز وفوائد البردقوش الصحية للحمل والدورة والهرمونات وصحة الشعر وفقدان الوزن و كيفية تناوله بطريقة صحية

فوائد البردقوش، البردقوش هو عشب عطري من نباتات النعانيع لأنه له رائحة عطرية حلوة جذابة، له إستخدامات عديدة فى الطهى و العلاج فهو من أهم اﻷعشاب العلاجيةإرتفاعه لا يقل عن 30 سم و لا يزيد عن 60 سم وهو من النباتات المعمرة، وله عدة اسماء منها المردقوش البري، ريحان البر، العترة، السمسق، الصعتري، والبردقوش من المواد الغذائية التي تحتوي على البروتين والدهون المشبعة، وقديماً كان موطن زراعته تركيا وقبرص، لكن حالياً هو يزرع في جميع دول العالم، و يحتاج لزراعته جو مشمس جاف و لذلك تكثر زراعته و تزداد جودته عندما يزرع فى البلاد التى تسطع فيها الشمس طول العام و فى كل فصول السنة، هو مفيد للرجال والنساء ويمد الجسم بالعديد من الفيتامينات الصحية التي يفتقدها، وسنقدم اليوم في هذا المقال فوائد البردقوش عامة.

فوائد البردقوش

للبردقوش عدة فوائد هو مفيد للرجال والنساء وأيضاً للجهاز الهضمي، فهو مفيد ملين للمعدة، علاج مهم جدآ لقرحة المعدة، علاج ﻻ غنى عنه للمغص و التقلصات، فاتح شهية طبيعى لمن يعانون من فقدان الشهية، يساعد على الهضم، ينظم الهرمونات التناسلية، ينظم هرمون البروستاجلاندين. يزيل الماء الزائد من الجسم، مضاد لمرض الاكتئاب، يقلل من القلق والتوترو ذلك ﻹحتوائه على مركب الفلافونويد وهو مهدىء أعصاب طبيعى، يوسع الشعب الهوائية ويخفف من الالتهابات، يعالج الزكام والربو والجيوب الأنفية ونزلات البرد والزكام و لذلك هو عشب مهم جدآ لمرضى الفيروس التاجى حيث أنه يخفف أعراض ذاك الفيروس. يخفف آلام المفاصل، ويقوي جهاز المناعة، يحافظ على صحة الكبد ويحمي الخلايا، يدخل في صناعة المواد الغذائية والبهارات يقلل من مستوى السكر في الدم.

الفوائد العامة للبردقوش

ينظم هرمون البولاكتين، يشفي الجروح ويساعد في التئامها بسرعة، ينشط الجسم ويساعد في تعزيز طاقتة، وأيضاً يساعد في تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، يساعد في تخفيف الوزن ويكافح السمنة ويحرق الدهون الزائدة في الجسم. ويعمل أيضاً كمضاد حيوي في الجسم ومضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا، وذلك لاحتوائه على فيتامين أ، وأيضاً لاحتوائه على اللوتين والبيتاكاروتين،ويعمل على قتل الفيروسات في جسم الإنسان والتخلص منها.

طريقة شرب البردقوش

أحضرى كوب شاى نظيف و ضعى داخل الكوب مقدار ملعقة شاى من البردقوش ثم إغلى الماء و صبيه داخل الكوب و غطى الكوب ليتفاعل الماء المغلى مع مسحوق البردقوش لفترة زمنية لا تقل عن 10 دقائق و لا تزيد عن 15 دقيقة و يفضل عدم إضافة السكر للحصول على أقصى مكاسب صحية للبردقوش، و بعد إنتهاء المدة الزمنية قومى بتصفية المشروب من مسحوق البردقوش و إستمتعى بمذاقه العطرى و الجميل